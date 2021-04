Sexta-feira, 09 de abril de 2021.

Primeira:

Foi muito triste perdermos na madrugada de ontem o nosso querido Dom Dico Dalpasqualle (66). Ele lutou bravamente contra um câncer desde 2006. À família enlutada as nossas condolências.

Segunda:

Chapecó-SC passou a ser como uma das cidades onde o combate ao coronavírus está sendo feito com eficiência. O prefeito João Rodrigues virou exemplo nacional de eficiência. É um modelo a ser imitado. Parabéns.

Terceira:

Começou ontem a noite em Campo Grande a vacinação contra coronavírus para idosos com 61 anos que aniversariam neste primeiro semestre. Procurem os drive-thru do Guanandizão, Ayrton Senna e Albano Franco.

Quarta:

MS recebeu ontem 53,6 mil vacinas: 24.600 de coronavac e 29 mil da Astrazênica. Ao todo recebemos 630.110 mil doses de vacinas. 478.880 pessoas já foram imunizadas. 372.458 com 1ª dose e 106.422 com segunda dose. MS é 1° estado brasileiro com melhor desempenho em vacinação. 13,47% dos nossos adultos já estão imunizados.

Quinta:

Começou hoje a cobrança de pedágio na MS-306 (Chapadão/Cassilândia/Costa Rica). A empresa Way-306 está ligada por laços de amizades ao famoso Ivanildo, lobista envolvidos em várias denúncias e maracutaias…

Sexta:

Fabinho Florença, o vice-prefeito de Miranda, fez uma coletiva e disse que não gostou da brincadeira e vai entregar o cargo para o atual presidente da Câmara, André Vedovato, filho de Neder Vedovato envolvidos no escândalo dos cobertores. A cidade vai virar uma “kizomba”.

Sétima:

Procon/MS desceu com sua fiscalização lá pras bandas de Sidrolândia e flagrou irregularidades gritantes nos supermercados Comercial Frutolândia, Nutrimais e Nanda. Eram mercadorias vencidas, outras estragadas e divergências de preços. Meteram a caneta na rapaziada.

Oitava:

Faleceu nesta manhã, aos 99 anos de idade, no castelo de Windsor, o Duque de Edimburgo Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II. O Palácio de Buckinghan confirmou a morte e informou que o príncipe morreu em paz.

Nona:

STF mandou instaurar a CPI DA COVID que vai investigar o derrame de milionárias somas pelo presidente Bolsonaro aos estados e Municípios. Vão querer saber o que fizeram com tanta grana que não compraram vacinas. Comenta-se em Brasília que vai ter muita gente com anzol no bico.

Décima:

O empobrecimento do Brasil nos últimos “dez” anos é coisa de doido. Só os governos enriqueceram, mas o povo está arrastando a bunda no chão: sem comida, sem liberdade, sem saúde e educação. Isso é uma vergonha.

Chicotadas do dia!

A secretária Elizângela, que “meteu a mão” no que não lhe pertencia e ainda acusou falsamente o ex-patrão, perdeu a demanda na justiça e vai ter que devolver tudo aquilo que se apropriou indevidamente. Os veículos – um Citroen e um Ônix – renderam para a ‘gatuna’ uma queixa de ‘furto qualificado’. Esse tipo de procedimento que parece loucura, mas não é, ganha hoje a nossa dupla-tripla chicotada.

Aniversariantes do dia!

Nossa querida amiga Dra. Maria de Lourdes Cano; Dr. Harley Galvão; Camila Alves Corrêa; Ator David Cardoso; Adria Deiss Alves; Marcelo Maia; Nossa querida professora Alelis Gomes, da SEMED; Dr. Maurício Simões Corrêa; Nathália Maksoud; Maria Carneiro; Elton Matos; Vanessa Arguelho; Prof. Jaime Teixeira , presidente da FETEMS; Tina Medalha; Abimael Ferreira e Waldirene Rodrigues.

Meus amigos:

Miro e Dalgiro Ceolim; Pessoal dos assentamentos Assafur e Nova Canaã-II, em Terenos; Dr. Ordidney Bissoli e família; Dr. Fernando, de Lins-SP; Jota do Assentamento Alambari; Nelsinho Feitosa; Nossa querida Rosana Pedrossian; Dr. Rubens Vilalba; Ritinha de Cássia: assessora parlamentar e jornalista Ana Palma da Defensoria Pública.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.