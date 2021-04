Segunda-feira, 12 de abril de 2021.

Primeira:

O cúmulo da brutalidade: Em Sidrolândia ex-marido matou a cacetadas e degolou ex-mulher com machado. Esse monstro – que está foragido – precisa ser preso custe o que custar.

Segunda:

Imprudência no trânsito começa hoje com uma morte. Motoqueira atropelada e morta no cruzamento da Mato Grosso dom a Bahia. Jaqueline da Silva Lima (27), morreu no local. A pressa, inimiga da perfeição, foi o motivo da tragédia.

Terceira:

Empresários de Belo Horizonte que furaram a fila da vacina, além de serem ludibriados pela enfermeira canalha, correm o risco de terem sido contaminados com vírus HIV.

Quarta:

Faleceu na madrugada de ontem D. Mercedes Vargas (51). Estava internada no Proncor. Ela era mãe do nosso querido amigo e vereador da Câmara de Campo Grande Tiago Vargas.

Quinta:

Índios da Aldeia Marçal de Souza foram vacinados ontem contra covid-19. Alguns se recusaram tomar a vacina, mas o resultado dos que se imunizaram foi excelente.

Sexta:

Pelas novas regras de trânsito que começam valer a partir de hoje as CNHs vão ter validade por 10 anos. A pontuação de 20 vai para 40 pontos.

Sétima:

Mega-Sena de sábado não saiu pra ninguém. Prêmio para quarta-feira será de 33 milhões. Dezenas sorteadas: 14, 21, 22, 29, 35 e 46.

Oitava:

Governo do Estado promovendo a maior articulação política que já se viu para acomodar aliados políticos do PSDB. De volta as secretarias da Casa Civil e da Cultura e cidadania.

Nona:

O senador Jorge Kajuru teve um “papo reto” com o presidente Bolsonaro e vai pedir que a CPI DA COVID investigue governadores e prefeitos e não apenas o presidente. A chapa em Brasília continua quente.

Décima:

O Japão fez o primeiro transplante de pulmão de doador vivo em paciente com covid-19. É a primeira do mundo. Marido e filho doaram tecidos pulmonares a paciente internada e que estava em pulmão artificial.,

Chicotadas do dia!

Deputado Federal Luiz Ovando foi defender seu colega Daniel Silveira, que acusou um ministro do STF sem prova e incentivou violência física contra os demais ministros da corte. Luiz Ovando defendeu o irresponsável, mas caiu nas críticas dos deputados da bancada sul-mato-grossense Dagoberto Nogueira, Fábio Trad e Vander Loubet. Ovando considerado o “mudinho” da Câmara Federal, pegou o bonde errado. Merece a nossa tripla chicotada do dia.

Aniversáriantes:

Meus amigos:

