Sexta-feira, 16 de abril de 2021.

Primeira:

Banco do Brasil vai fechar agências em Bodoquena, Anastácio, Campo Grande (Parque dos Poderes e CMO). Agências de Terenos, 2 Irmãos do Buriti vão virar postos de atendimento.

Segunda:

Advogados da vereadora Dharleng Campo recorreram da decisão monocrática do ministro Campbel do STE. O caso irá ao pleno para ser julgado. Ainda há esperança.

Terceira:

Senador Soraya Tronicke se contaminou com covid-19 e está de quarentena em sua casa sem atender ninguém pessoalmente.

Quarta:

STF negou ‘habeas corpus’ para o empresário Slane Chagas, investigado pela ‘Operação Status’ que investiga organização criminosa de tráfico internacional no MS.

Quinta:

Megaempresários estão afirmando que o Brasil pode “venezuelar” em no máximo 6 meses. Há tendência da sociedade brasileira definir apenas duas classes: Ricos e miseráveis.

Sexta:

Justiça Federal acatou denúncia contra o ex-prefeito Alcides Bernal e mais 12 envolvidos por suposta fraude em licitação favorecendo em contratação a empresa Mega Serv.

Sétima:

Ladrão requenguela invadiu dia 14 uma loja de bicicleta na Calógeras em Campo Grande, mas o alarme tocou e ele saiu no ‘pinote’ deixando cair no local seu ‘alvará de soltura’ do dia 13. O ladrão já está preso novamente.

Oitava:

Segundo Carlos Marun o Paraguai não pode suspender a verba da ponte em Carmelo Peralta porque a verba “é” carimbada e não pode ser desviada para outra finalidade.

Nona:

Ladrão se deu mal ao invadir casa na rua Coroados na Piratininga em Campo Grande, ao esbarrar numa colmeia de abelhas. Tomou ferroadas do ‘primeiro ao quinto’, quase entrou em choque anafilático e acabou preso.

Décima:

Prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari (DEM), vai pagar auxílio emergencial de R$ 200 para 500 famílias em grau de vulnerabilidade pela pandemia. Parabéns!

CHICOTADAS DO DIA!

Uma boca de lobo na Jaci Rios, ao lado do Novo Hotel, já causou acidentes por estar solta e pronta para cair. O perigo é real, mas até agora ninguém se dignou a consertá-la. É uma perigosa armadilha que poderá causar prejuízos ou matar pessoas. Para esses descasos não ocasionais a nossa tripla chicotada do dia!

Aniversariantes!

