Quinta-feira, 22 de abril de 2021.

Primeira:

Dia 22 de abril, data do Descobrimento do Brasil, é o que atesta a “Carta de Nascimento” escrita por Pero Vaz de Caminha, escrivão-mor da caravela de Pedro Álvares Cabral.

Segunda:

Médico não se agüentou e acabou dando um acalorado beijo nas nádegas da sua ex-secretária. A jovem não gostou, deu polícia na parada e o ‘caso’ está na Delegacia da Mulher.

Terceira:

Funcionário público de Puerto Quijarro na divisa da Bolívia com Corumbá, roubou 20 doses de vacina contra covid-19, e vacinou por conta e risco todos os seus familiares. Ele já está preso.

Quarta:

Rosemond Brown, mais conhecida como Akuapem Poloo, foi condenada a três meses de prisão em Gana. O motivo da prisão: A atriz postou nudez ao lado do filho, de sete anos, em julho do ano passado, para celebrar o aniversário do garoto.

Quinta:

Lívyia Bicalho e Rafael Ribeiro foram encontrados mortos, na tarde de ontem, em João Monlevade, Minas Gerais, onde o casal vivia. A suspeita é de feminicídio. Rafael e Lívia eram cantores e ela ‘influencer digital’. Deixaram dois filhos: Davi de 9 anos e Julia de 19 anos.

Sexta:

Em Capitán Bado, cidade paraguaia vizinha de Cel. Sapucaia, meteram balas de 9 milímetros no comerciante Milcíades Ojeda Arce, de 41 anos. Pra variar: ninguém viu, ninguém foi preso.

Sétima:

SESAU parada sem vacinar. Secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende disse que ainda hoje chega nova remessa ao Estado. Só estão sendo vacinadas, na Seleta, mulheres grávidas com comorbidades.

Oitava:

Laudos periciais sobre o estado de saúde do empresário Fahd Jamil ficarão prontos dia 30. Só após o resultado é que poderá ou não ser concedida prisão domiciliar. Fahd, de 79 anos, está com câncer e enfisema pulmonar grave.

Nona:

Já morreram mais policiais militares de covid-19 em nosso estado que em confronto com bandidos. Por enquanto esse placar está de 12 a 8. Covid continua dando de goleada nas baixas na Polícia Militar do MS.

Décima:

Prefeitura de Campo Grande arrecadou menos com a pandemia, mas mesmo assim a previsão do secretário Pedro Pedrossian Neto é de que não haverá atraso nos pagamentos de salários.

Chicotadas do dia!

Sabem quanto está ganhando por mês um Conselheiro do Tribunal de Contas do MS?… Nunca menos de R$ 110 mil reais mensais, pra não fazer nada. Isso é de fazer inveja até para a Rainha da Inglaterra. Para um país pobre e miserável como o nosso isso é uma roubalheira, uma pouca vergonha. Para esses super-marajás a nossa dupla-tripla chicotada do dia.

Aniversariantes do dia!

Meus amigos:

