Primeira:

Maurício Picarelli começa hoje ao meio-dia um noticiário na sua emissora a FM – Excelsior de Nova Andradina. Entre o farto noticiário o programa apresentará também como atração diária a edição das ‘10’ Mais.

Segunda:

Siderúrgica Simasul de Aquidauana, multada dias atrás em R$ 50 mil por poluir o meio-ambiente, agora está formalmente acusada por moradores aquidauanenses de poluição com fuligem e barulho.

Terceira:

O Brasil recebeu no fim de semana através do mecanismo Covax 3.981.600 doses de vacinas contra covid-19 da AstraZeneca/Oxford, fabricados na Coréia e que serão distribuídas pelo Ministério da Saúde conforme o Plano Nacional de Vacinação.

Quarta:

Faleceu neste final de semana o empresário Olímpio Perondi. Ele foi um dos impulsionadores do progresso neste estado. Foi mais uma perda a se lamentar em nosso estado.

Quinta:

Morreu sábado de covid-19 o prefeito de Miranda Edson Moraes. Ele estava intubado há vários dias. O vice-prefeito já assumiu o cargo e dizem que está encontrando dificuldades administrativas porque os ‘rolos’ na prefeitura são gigantescos. Com a palavra o Ministério Público.

Sexta:

Faustão ganhava na Globo R$ 5 milhões por mês. Trabalhou lá 33 anos, rescindiu e está indo para a Band. Ele trabalhou sem registro recebendo apenas como Pessoa Jurídica. Só de FGTS ele deixará de receber R$ 500 milhões de reais. Ôh loco meu!.

Sétima:

Bombou a entrevista do Dr. Rafael Pontes, otorrinolaringologista renomado que falou sobre ronco, apnéia, problemas do sono, sinusite e seus tratamentos. Ele pode ser contatado nas redes sociais. No ‘instagram’ procurem por @drrafaelpontes ou facebook.com/drrafaelpontes

Oitava:

Começou hoje a supersemana de vacinação em Campo Grande. Gestantes e puérperas, maiores de 18 anos, poderão se vacinar contra covid-19. Lugar de vacina é no braço.

Nona:

Lei australiana obrigando redes sociais a pagar por notícias reproduzidas fez o Facebook bloquear todo o noticiário e não pagar por ele. No Brasil, lei do deputado Denis Bezerra (PSB-CE), altera o marco civil da internet redefinindo o significado de “notícia”.

Décima:

A polícia do Chapadão do Céu “passou fogo” em assaltantes que invadiram o Banco do Brasil. Moral da história: sete bandidos foram presos, um foi mandado pro “caixa-prego” e dois meteram a cara na quiçaça e até agora estão sendo procurados.

Chicotadas do dia!

Atropelamento a um barco de pesca no rio Miranda por uma lancha em alta velocidade matou um pescador e deixou dois feridos. O piloto da lancha que estava bêbado fugiu, mas acabou preso pela PRF, autuado e já liberado. O assassino pertence à alta dinastia da alta “genrocracia” política deste Estado. Esse merece a nossa dupla-tripla chicotada do dia!.

Aniversariantes!

Meus amigos:

