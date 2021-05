Sexta-feira, 7 de maio de 2021.

Primeira:

Saude do prefeito de S. Paulo Bruno Covas se agravou. A hemorragia estomacal retornou e ele foi submetido à radioterapia.

Segunda:

A SESAU está planejando para vacinar até o final deste primeiro semestre 68% da população campo-grandense.

Terceira:

Menino de 3 anos que estava brincando com gasolina na zona rural de Costa Rica não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Quarta:

O deputado estadual Cabo Almi, do PT, contaminado com covid-19 e com 50% dos pulmões comprometidos, passará hoje por nova bateria de exames.

Quinta:

Advogado de Nova Andradina que matou a ex-namorada Fernanda Ribeiro, foi indiciado ontem por “feminicídio”. A polícia investiga a possibilidade de outra pessoa na cena do crime.

Sexta:

A semana termina sem que a Derf ou os Serviços de Investigações tenham qualquer pista do latrocida que matou a artista-plástica de 72 anos no Monte Castelo.

Sétima:

TCE-MS mandou cancelar licitação superfaturada na Prefeitura de Terenos impedindo uma compra milionária de pneus que estava superfaturada em 109%.

Oitava:

Previsão de 45 dias de espera para quem precisar tomar a segunda dose da vacina coronavac em Mato Grosso do Sul.

Nona:

Senadora Simone Tebet duramente criticada de ‘ponta a ponta’ do país pelo seu desejo de blindar governadores e prefeitos na CPI da Covid, no Senado.

Décima:

Megasena de ontem acumulou e vai para 20 milhões na extração de amanhã. Dezenas sorteadas: 4, 9, 17, 19, 37 e 60.

Chicotadas do dia!

Recadastrando pescadores para o Seguro-Defeso o governo Federal descobriu que no Brasil tem registrado um pescador com 7 anos de idade – o mais novo do mundo – e um outro pescador com 148 anos de idade, o mais velho do mundo. Essas ‘maracutaias’, autênticas malandragens, merecem nossa dupla-tripla chicotada do dia!.

Aniversariantes do dia!.

Clarice Cassol; Rebeca Azambuja Ujacow; Minha comadre Jeanete Vargas, em Londrina-Pr; Gina Arguelho; Antônio Ramos; Eliana Ocampos; João Luis Gonsales; Jaime Francisco Almeida; Rebecca Michauls e Naiza Matos de Souza.

Meus amigos:

Dr. Diogo da Refinare Odontologia; Paulo Carvalho: da Stimullus Systems; Lecir da AABB; Jor. Antônio João Hugo Rodrigues; Dr. Nei Bim: advogado em Marília-SP; Margareth de Deus; Pecuarista Carol Angelieri; Vereador Silvio Pitu; Rudnei e Patrícia Fernandes da Escola Amarelinha/Colégio Yellow e Roberto Rech da Panam.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.