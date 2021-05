Terça-feira, 11 de maio de 2021.

Primeira:

Inventaram agora a chamada “teimosinha”: uma nova função do SisbaJud. Durante 30 dias o sistema fica rodando sem parar para encontrar dinheiro nas contas bancárias dos devedores para bloquear. Antes, só era possível fazer a busca pelo prazo de 24 horas.

Segunda:

Geleião que estava marcado pelo PCC para morrer, frustrou todo mundo e acabou morrendo de covid-19. Ele teria sido um dos fundadores da facção criminosa, mas foi expulso e “caguetou” todo o sistema. Havia sido condenado pelo ‘tribunal do crime’, mas o “serviço” acabou sendo feito pelo vírus chinês.

Terceira:

O Shopping China perdeu quase R$ 1 milhão de reais durante assalto relâmpago no final da manhã de ontem em Ponta Porã. Bandidos cercaram os funcionários da empresa e levaram os malotes. Para não fugir à regra da fronteira: Ninguém sabe, ninguém viu.

Quarta:

Para não deixar rastro os ladrões dos malotes da Casa China queimaram o veículo. O carro foi encontrado destruído na saída de Ponta Porã para não deixar rastro. Isso “é” a fronteira.

Quinta:

Ministros da Bolívia estão pegando seus “panos de bunda” e fugindo para o Brasil. Eram fiéis ao governo opositor de jeanine Añez. Tem ex-ministros espalhados pelo Acre, Porto Velho, Corumbá e Rio Branco. O índio cocaleiro Evo Morales regressou e botou todo mundo pra correr.

Sexta:

Ontem foi dia de festa e epifania no Governo do Estado. Sérgio de Paula voltou à Casa Civil como Chefe. O mais feliz de todos é o vereador João César Matogrosso que assumiu a Fundação de Cultura do Estado e vai ser papai daqui a 90 dias. Felicidade completa lá prás bandas do governo.

Sétima:

Empresários vão poder negociar suas dívidas com a Secretaria Estadual de Fazenda até o fim de junho através do Refis do FADEFE – Fundo de Apoio Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado. Um fôlego em meio à pandemia.

Oitava:

Na mira das polícias Civil, Militar e Guarda Civil Municipal as famosas linhas com cerol. Em 3 dias apreenderam 186 carretéis das mortais linhas “chilenas” e “cerol”.

Nona:

O PATRIOTA conseguiu desfazer mal-entendido que culminou com a cassação do vereador de Campo Grande Sandro Benites. A chance da reversão da cassação, segundo fontes bem-informadas do partido e da Justiça Eleitoral é de praticamente 100%.

Décima:

O Brasil conseguiu aplicar ontem 1 milhão de primeiras doses de vacinas contra covid-19 em 24 horas. Para ser mais exato: 1 milhão, 32 mil, cento e sessenta e quatro doses, além de 585 mil segundas doses. Agora já são mais de 18 milhões definitivamente imunizados.

Chicotadas do dia!

Viúva de cabra cheio da ‘bufunfa’ não esperou nem que o sepultassem e já pulou no colinho de outro. O que ela jurava ser o “grande amor da sua vida” nem fechou os olhos e já virou “viúvo”. Esse desamor e desrespeito merece a nossa calorosa dupla-tripla chicotada do dia.

Aniversariantes do dia!

Vitória Alves Caetano, filha do casal Caetano e Vaviene; Empresário Atanael do Eco Parque: um mundo de diversão ao alcance do todos; Maria Olga Mandetta; Patrice dos Santos Pereira; O maitre Tetê Rahe; Ana Luiza Buainain; Engenheiro e Prof. José Passarelli; Patrícia Marques Magalhães; Andréia Pantoja e Alessandra Batista.

Meus amigos:

Marquinhos, assessor do prefeito Ângelo Guerreiro de Três Lagoas; Mamede Dib, da Engenex; Moisés Palácio; Rosana Pedrossian; Marcelo Salomão, do Procon-MS; Pe. Valdeci da Cotolengo, que promove o 3° Costelão Drive-Thru, dia 13 de junho; Radialista João Bosco de Medeiros; Vereador Willinha Maksoud; secretário de Obras da PMCG, Rudi Fiorese; Marco Haroitto: Ouvidor da Prefeitura de Campo Grande; Binha e Lolô de Coxim-MS.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.