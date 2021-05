Quinta-feira, 20 de maio de 2021.

Primeira:

Mega-Sena de ontem acumulou novamente. Prêmio para sábado será de R$ 48 milhões. Dezenas sorteadas: 23, 24, 26, 44, 49 e 60.

Segunda:

Voltou para a cadeia a gerente do extinto “Gato Preto” Darlene Luíza Borges. Ela se disse injustiçada e perseguida.

Terceira:

Se a polícia, o Gaeco e a Justiça imaginarem que o jogo acabou, estão redondamente enganados. Um novo “jogo-do-bicho” já está na praça e um bingo similar ao Pantanal Cap está sendo anunciado e vendido…

Quarta:

Dia 1° de junho começa o Novo Refis de IPTU que já foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Objetivo é arrecadar 90 milhões que serão aplicados inteiramente na Saúde.

Quinta:

Mato Grosso do Sul vai zerar as doses de Coronavac que estão faltando para quem deve tomar a segunda dose. 85 mil doses chegaram ao estado. O jogo vai ficar “zero a zero”.

Sexta:

Crime organizado vai sofrer um duro baque. Acordo firmado entre o governador Reinaldo Azambuja e a Embaixada dos Estados Unidos promete trocar informações e reforçar dados de Inteligência. Policiais de MS serão capacitados em terras norte-americanas.

Sétima:

Dos 544 ônibus coletivos existentes, o Consórcio Guaicurús pretende retirar 122 de circulação. O descarte é 20% da frota rodante. Os veículos retirados são velhos e estão encostados nas garagens. Em uso existem, portanto, 370 veículos.

Oitava:

Morreu em Rochedo o famoso ex-prefeito Chico Catarino. Era um homem querido e muito respeitado. A cidade decretou luto de três dias.

Nona:

Mesmo com todos os problemas para conseguir vacinas o Brasil já ultrapassou o Reino Unido em vacinação: 60 milhões de pessoas imunizadas contra covid-19. 28,5% da população brasileira já está vacinada.

Décima:

Velhinho danado de 76 anos engravidou a esposa, a cunhada e até a própria sogra. Pior é que ele e as grávidas estão morrendo de felicidades. Pesquisadores querem saber “com qual ração o velhinho está se tratando”.

Chicotadas do dia!

O litro da gasolina dolarizada da Petrobras já está custando em Campo Grande 5,80. No interior o preço já está batendo em 6,50. O GLP está custando na Capital entre 78 a 90 reais o botijão. No interior ele chega custar até 120 reais. O Ministro Paulo Guedes disse que “em dois anos” o botijão deverá estar custando metade do preço. Eu só acredito vendo. Essa turma merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes de hoje:

A bela Patrícia Esgaib; Dr. Antônio Siufi Neto; Camila Abdul Ahad; Advogado Trabalhista Décio Braga; A fantástica Daniele Barilli; Jonas de Paula; Eder Felício Tavares; Solange Name; Miro Chaves; Rosângela Flávio; José Carlos Ribeiro; Ana Carla Ridlewski; Ana Cristina Regasso e Eser Cáceres do Midiamax.

Meus amigos:

Procuradora-geral do Estado Fabíola Marquett Sanches Rahim; Presidente da OAB/MS Dr. Mansour Karmouche; Diretor-presidente da Agepen Aud de Oliveira; Deputados estaduais: Felipe Orro, Herculano Borges e Zé Teixeira; Pecuarista Zelito Ribeiro; Dr. Humberto Figueiró: advogado; Dr. Mafuci Kadri, do Hospital El Kadri; Prefeitas Cleidiane (Jardim) e Gerolina de Água Clara: Anita Cercarioli e Letícia Andrade.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.