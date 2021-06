Quarta-feira, 9 de junho de 2021.

Primeira:

Polícia Federal, Técnicos da CGU e a Receita Federal sitiaram ontem o Tribunal de Contas de MS e apreenderam R$ 1,6 milhões de reais em “grana viva”. Os conselheiros donos da grana, estão sendo investigados há 6 anos, ficaram catando papéis na ventania.

Segunda:

Segundo a “Operação Mineração de Ouro” o dinheiro era “lavado” numa mineradora que já passou de ‘mão-em-mão’. Dizem que o empreendimento “minerava” o dinheiro público do Tribunal. Os “garimpeiros” sabiam como extrair ouro das burras da viúva…

Terceira:

Devia ser por isso que os “conselheiros-garimpeiros” estavam comprando tudo. Um deles – que não tinha um gato pra puxar pelo rabo – comprou à vista uma mansão no Dahma-I; outro foi morar no luxuoso Condomínio D’Orsay e outro comprou a fazenda lindeira à sua. Segundo a PF “Tudo dinheiro dos contribuintes”

Quarta:

Desmoralização: dos 7 (sete) Conselheiros do TCE-MS, cinco estão implicados em crime. A Associação Nacional dos auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil e a Associação dos Auditores de Controle Externo do TCE-MS, pedem o afastamento de todos os conselheiros envolvidos em crime.

Quinta:

Na operação de ontem, na casa do Conselheiro Ronaldo Chadid foi encontrado em “grana viva” R$ 1 milhão de reais. Outra bolada foi encontrada na casa da assessora dele Thaís Xavier Ferreira da Costa considerada a “laranja” do Chadid.

Sexta:

Empresário encomendou uma “pesquisinha” para saber “quem era quem” para governador em 2022 e adivinhem no que deu: Um ex-governador arrasta uma rejeição monstro. O vencedor – se entrar na disputa – deixar todo mundo catando papel na ventania.

Sétima:

MS vai receber 3 mil doses, das 3 milhões de doses da vacina Janssen com data de validade próxima. Ela terá que ser aplicada em no máximo 14 dias. O COSEMS solicitou todo o lote ao Ministério da Saúde para imunizar todo MS e fazer um estudo inédito no mundo, incluindo a população maior de 18 anos. Tomara que isso aconteça.

Oitava:

A Ministra da Agricultura e Pecuária Tereza Cristina indicou o candidato a vice-prefeito Lúcio Basso na chapa de Enelvo Felini. Lúcio Basso é filho do ex-prefeito Ari Basso um bolsonarista de ‘quatro’ costados.

Nona:

Chadid e Thaís – a “laranja dele” – trabalharam juntos numa faculdade. Quando ele ascendeu ao TCE-MS, seu primeiro ato foi nomeá-la e empossa-la como sua Chefe de Gabinete. Ela tem vários processos e ele teria feito várias transações bancárias usando a conta da sua “laranja”.

Décima:

Genrinho que cresceu o olho na disputa política da sogra lá pras bandas de Sidrolândia se deu mal. Voraz, ele chegou esquecer que era “tucano” e se bandeou para o partido contrário. Pela sacanagem foi chamado no núcleo do poder e advertido do tipo: Ou ‘ela’ ou nós…

A PF investiga a existência ou não das famosas “rachadinhas” no Tribunal de Contas. É possível que o dinheiro amealhado por funcionários “fantasmas” seria “rachado” entre os conselheiros. A roubalheira na Corte de Contas pode colocar muita gente grande na cadeia. Difícil será explicar como enriqueceram tão rapidamente. Essa ladroagem no TCE-MS merece com todas as honras a nossa dupla-tripla chicotadas.

