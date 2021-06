Terça-feira, 15 de junho de 2021.

Primeira:

Prefeito Marquinhos Trad (PSD) reabriu Campo Grande. A partir de hoje tudo voltou a funcionar normalmente. O “toque de recolher” continua valendo das 21 às 5 da manhã.

Segunda:

Quem não gostou da abertura de Campo Grande foi o presidente da Assomasul que tinha pedido ao secretário estadual de Saúde Geraldo Rezende o fechamento de 43 cidades sul-mato-grossenses.

Terceira:

Geraldo Rezende fez seu “bandeiraço”, e levou a ‘pamonha pronta’ para o governador assinar, mas ele não contava que no caminho havia um prefeito que não aceitaria o fechamento, e foi assim que toda a manobra de lockdown desmoronou.

Quarta:

Governo do Estado emitiu “Nota” sobre a abertura de Campo Grande e demais cidades onde prefeitos rejeitaram a intromissão da Assomasul. Segundo a nota, se a abertura não der certo os prefeitos serão responsabilizados…

Quinta:

Politicamente o rescaldo do lockdown foi péssimo. Um desgaste desnecessário em plena boca da campanha política. Campo Grande, Dourados e Ponta Porã pularam fora do decreto estadual. Dizem que o lockdown teria acontecido para desviar o assunto do escândalo dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado.

Sexta:

Polícia Federal já fechou a chamada “aranha” que desnuda a engenhosidade do conselheiro Osmar Jeronymo para lavar dinheiro. A rede de “tintureiros” era formada por 14 empresas, 8 com menos de 1 ano. Total apurado até agora: R$ 2,9 milhões de reais.

Sétima:

Empresas que faziam parte da “lavanderia” dos conselheiros do TCE, ligadas a Osmar Jeronymo são as seguintes: Val Jacqueline Nocera Caetano; Sheila Aparecida da Silva; Juvenal Comércio de Perfumes; FIM Construtora Eireli; Noventech Com. E Informática; Geice A. Souza e Silva; Téo Martins Costa ME; Hexxa Shows e KCTS Terceirização e Comércio.

Oitava:

Dizia a Tia Laura que o diabo faz a tampa, mas não faz a panela. Segundo a PF, as empresas da rede de lavanderia dos conselheiros Osmar Jeronymo e Prof. Ronaldo Chadid eram beneficiários do “Bolsa Família” e recebiam “auxílio emergencial do Governo Federal”. Segundo a PF: são “laranjas” dos conselheiros.

Nona:

Os conselheiros do TCE-MS montaram empresas para lavar dinheiro, compraram a Mineração Betione, que andava procurando cobre em Bela Vista, e faziam jogadas imobiliárias para esconder dinheiro provavelmente desviado do Tribunal de Contas do Estado no sistema “rachadinha”.

Décima:

E ATENÇÃO!

Dizem que a Operação “Mina de Ouro” é só o começo. A investigação avança sobre os “laranjas”, funcionários “fantasmas” e uma possível nova operação onde poderá acontecer prisões de envolvidos. Os acusados estão trabalhando “home-Office” para fugir aos olhares curiosos…

Donas de casa brasileiras não sabem mais o que fazer para cozinhar alimentos. Fogão elétrico tem conta salgada; O gás subiu mais 5,9%; Fogão de carvão ou pó de serra não mais existem. Aguarda-se um fogão solar para cozinhar alimentos. É um absurdo essa política energética brasileira. Ela merece a nossa dupla-tripla chicotada do dia.

