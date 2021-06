Segunda-feira, 21 de junho de 2021.

Primeira:

Começa hoje o inverno. Teremos dias curtos, temperaturas baixas e noites longas. Regiões sul e sudeste serão marcadas pela nova estação que será sucedida pela primavera no dia 22 de setembro.

Segunda:

Entrevista bombástica no Programa “Boca do Povo” da FM-101.9 do Adelaido Villa, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas. Ele propõe a aquisição de vacinas por parte dos prefeitos de MS. Entrevista bombando nas redes sociais.

Terceira:

Mesmo com todos os escândalos internos o presidente do TCE-MS pretende gastar 3 milhões 750 mil reais de publicidade. Isso é um absurdo com o dinheiro dos contribuintes.

Quarta:

Falando em Tribunal de Contas vejam os gastos com cafezinho: 30.250 reais em pó de café. Mas tem que ser: arábica, grãos selecionados, torrado e moído nas seguintes dentro das seguintes especificações: safra especial, embalado à vácuo, sem glúten e gorduras saturadas. Essa chopinzada não tem jeito…

Quinta:

Polícia Federal pediu ao STF que indicie o deputado federal Tio Trutis. Ele mentiu ter sofrido um atentado. A simulação deixou rastros e Trutis foi pego na mentira.

Sexta:

A TV-Morena deverá dispensar os comentários políticos do Dr. Tércio Waldir de Albuquerque, que é funcionário do Tribunal de Contas. Ele só falava bem da Corte nos noticiários matutinos da emissora e para isso ganhava 12 mil por mês.

Sétima:

A Churrascaria Nativa protagonizou ontem um princípio de incêndio que deixou os vizinhos apavorados. A sobrecarga no seu sistema de exaustão motivou o sinistro.

Oitava:

A SESAU está ministrando hoje a 2ª dose de Astrazêneca. Quem recebeu a primeira dose até 18 de abril deverá ser vacinado. São mais de 50 pontos espalhados nas nossas 7 regiões urbanas, e se for de Uber vai ter desconto especial.

Nona:

Deputados federais viajaram mais cedo para Brasília. Votam hoje a MP que propõe desestatizar a Eletrobras. A Medida Provisória vigente, com 28 emendas do Senado, expira o prazo à meia-noite.

Décima:

Amanhã Estado e Prefeitura vão sentar e discutir em tom conciliador o enfrentamento à pandemia. As brigas foram improdutivas. Campo Grande resistiu ao fechamento, mas apertou a fiscalização nos finais de semana.

Chicotadas do dia!

Lázaro Barbosa está dando de goleada no policiamento que tenta prendê-lo em Goiás. Hoje é o 13° dia de buscas. Com sua habilidade de andar pelo mato, está deixando o povo apavorado. Um fazendeiro da região já ofereceu R$ 100 mil para quem pegá-lo. Nas redes sociais o bandido virou “meme” posando de herói. Policiais estão desnorteados. Dizem que o Lázaro tem pacto com o “tinhoso”. Perigo é matá-lo e ele ressuscitar ao terceiro dia. Isso merece nossa dupla-tripla chicotada.

Aniversariantes do dia!

Dra. Eloah Rondon; Luciana de Abreu; João Fígar; Terezinha Selem; Nossa querida jornalista Cidinha Ribeiro; Silvana Gasparini Ribeiro; Ângela Peron Vinholli; Márcio Dória Passos e Mariza Joaquina Serrano.

Nossos amigos:

Deputado Lídio Lopes e seu assessor Ramão; Nilce e Morales da Agência de publicidade MV; Roberta e Évora, do SINDJUS; Dercy, do gabinete do vereador Beto Avelar; Secretário de segurança Dr. Carlos Videira o “Carlinhos da SEJUSP”; Advogado Marco Rocha e Juarez da Mov Flex.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.