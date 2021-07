Sexta-feira, 2 de julho de 2021.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Governador pagando hoje para os servidores estaduais a 1ª parcela do 13° e os salários do mês de junho. São quase 700 milhões injetados na economia estadual. Parabéns!.

Segunda:

A Defron estourou um entreposto do Comando Vermelho em Dourados e apreendeu um Logan e um Prisma, ambos com restrições e lotados com maconha e skunk. O prejuízo para os traficantes foi milionário.

Terceira:

Darlene Borges, a “Dadá”, ex-gerentona do jogo-do-bicho “Gato Preto” ganhou liberdade com tornozeleira eletrônica. Ela estava presa desde 2020 pela Operação ‘Arca de Noé’.

Quarta:

Para aqueles que juram que vão votar no Lula em 2022 uma má notícia: Erro no julgamento deixa o ex-presidente inelegível até anular a condenação do sítio de Atibaia. Ele se livrou do Moro, mas ainda está nas mãos da juíza Gabrielka Hardt.

Quinta:

Jibóia foi capturada no telhado de um barracão da Secretaria Estadual de Saúde no Parque dos Poderes. O réptil estava travado devido às baixas temperaturas. Ela foi capturada e devolvida à Natureza.

Sexta:

Morreu a profa. Dileta Santos, de 55 anos, vítima de covid-19. A SEMED e a ACP-MS lamentaram a perda de profissional de Educação. Dileta era inspetora escolar.

Sétima:

Revista BOCA DO POVO está pronta para relançar o CURSINHO BOCÃO: parte presencial e parte online. Vai preparar gratuitamente alunos para o ENEM. O cursinho será apostilado. Objetivo é aprovar pelo menos 4 pessoas para Medicina.

Oitava:

Agetran mandou pintar cruzamento da Av. Mato Grosso com a Jacy Rio. Está proibido fechar o cruzamento. O problema é a velocidade de carros na Mato Grosso sentido centro e o ‘ponto cego’ com os carros estacionado para se vacinar no Albano Franco.

Nona:

Secretária estadual de Educação Maria Cecília Amêndola da Mota confirmou na manhã de hoje no meu programa na FM-101.9 o retorno das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino a partir do dia 2 de agosto.

Décima:

Procon-MS interditou três empresas de consórcios nesta Capital: Morel Intermediações Financeiras; ALK Intermediações Financeiras; FN Representações e a LC Soluções Financeiras. Todas funcionando incorretamente.

Chicotadas do dia!.

Empresas frias de consórcios estouradas pelo Procon-MS. Numa delas quando o “dono” viu a polícia se escondeu num armário. Como o prédio foi lacrado, o dono teve que pedir socorro para deixar o prédio e acabou levado para a delegacia. Essas “arapucas” prometem muito e fazem nada. Numa delas um cliente luta para receber dinheiro dado para tirar uma carreta graneleira. Esses “picaretas” merecem a nossa dupla-tripla chicotada do dia.

Aniversariantes do dia!

Dra. Carolina Arroyo; Mara Rios; Stefano Fachin; Casal Radi Jafar/Dorivan que festejam hoje 50 anos de feliz matrimônio; Casal Atílio Rodrigues de Figueiredo/Lina Rodrigues: 61 anos de feliz convivência matrimonial; Alcides Batista de Souza; Vitor Hugo Ribeiro; Nossa amiga bauruense Sônia Nogueira, mamãe da Pra. Daniele Silva; Ex-governador André Puccinelli e Amarildo Sandim.

Nossos amigos:

Dr. Peri e sua esposa D. Margarida; Abelha do Sintracom; Vereador Sandro Benites e seu assessor Wagner; Vereador Otavio Trad e seu chefe de gabinete Marinho; Secretária de Educação do Estado Maria Cecília da Mota; Mj. BM. Penrabel: Parabéns pelo “Dia dos Bombeiros”.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.