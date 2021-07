Segunda-feira, 5 de julho de 2021.

Primeira:

Delegada Aline Gonçalves Sinott foi eleita sábado para presidir da Adepol-MS no biênio2021/2023. Participaram: 251 delegados. 8 votos nulos e 5 em branco.

Segunda:

A cidade de Paranaíba comemorou ontem 164 de emancipação político-administrativa. A prefeitura comemorou com uma “live” com Patrícia e Adriana mais os artistas “pratas da casa”.

Terceira:

Morreu de leucemia no sábado em sua residência o des. Rêmolo Leteriello. Advogado, ex-presidente do TJMS, Ouvidor Judiciário, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral e do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, ele havia se aposentado em 2011 após 35 anos de trabalho.

Quarta:

Em Ponta Porã dois detentos do Presídio Ricardo Brandão renderam duas funcionárias e fugiram pela porta da frente. Os fujões são: Nédio Marques Brito Filho e Celso Gonçalves Sanguiná, que trabalhavam na cantina.

Quinta:

Morreu eletrocutado no interior de São Paulo enquanto falava ao celular ligado à tomada o Lucas Marssola, de 20 anos. Ele estava jogando no celular conectado à tomada quando recebeu ma descarga elétrica e desmaiou. Teve uma parada cardíaca em casa, 6 na ambulância e duas no hospital, indo à óbito.

Sexta:

Três garotas de programa foram espancadas num motel de Campo Grande porque cobraram “extras” por ultrapassar o tempo contratado. O “programa” seria de “uma hora e meia”. Além de apanharem ainda foram ameaçadas de morte caso denunciassem.

Sétima:

O Gov. Reinaldo Azambuja ganhou primeiro lugar numa pesquisa nacional como o gestor estadual que mais cumpre promessas. Seu índice de aprovação é de 58%, mais que o dobro da média nacional que é de 26%. A pesquisa é do G1.

Oitava:

Corumbá e Ladário estão com vacinas paradas. O povo não foi à vacinação. São mais de 40 mil doses que podem estragar por falta de pessoas. A distribuição de vacinas nas fronteiras tende a ser um fracasso.

Nona:

MS vai mandar para o fim da fila quem resolver escolher a marca de vacina que vai querer tomar. Nosso estado está registrando escolhas de imunizantes o que é péssimo para o andamento da vacinação.

Décima:

Comércio e Agronegócio trabalham pela redução de ICMS nas contas de energia durante o período de bandeira vermelha nível 2. O governo parece não aceitar a idéia, afinal isso seria abrir mão da receita gerada pelo imposto.

Chicotadas do dia!

Oferecer vacinas pode ser uma faca de dois gumes. O imbróglio da venda da Covaxin que virou assunto no Ministério da Saúde começou com a corretagem de vacinas. Como dizia a Tia laura “gato escaldado tem medo de água fria”. Para esses corretores de vacinas a nossa dupla-tripla chicotada do dia.

