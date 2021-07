Terça-feira, 13 de julho de 2021.

48 novas viaturas para patrulhar Campo Grande e um novo CIOPS para atender prontamente ao solicitante: presente do Governador Reinaldo Azambuja ao povo campo-grandense por uma cidade mais segura e uma Polícia Militar rápida e eficiente. Parabéns!.

Primeiro homem a estrear o turismo espacial foi o bilionário inglês Richard Branson. Voou na Virgin Galact, experimentou 3 minutos de ausência de gravidade e voltou à Terra em segurança abrindo uma nova fronteira turística onde apenas os bilionários conseguem ir.

No “ranking” nacional de emissoras com 6.647 rádios, a Difusora/FM-101.9 é a 46ª (quadragésima-sexta) em audiência. A 2ª lugar é a Cidade-FM em “quadricentésima-quadragésima-nona” ou seja: 403 posições abaixo. Na Radiosnet no ranking estadual a Difusora teve em junho: 169.839 acessos e a Cidade FM: 16.930 acessos. Segue a Líder.

Cleyton Tomaz da Luz é o nosso “Barbeiro de Sevilha”. Será homenageado amanhã na Assembléia Legislativa pelo deputado estadual Prof. Rinaldo pelos bons serviços prestados a favor da vida. Ele é palestrante de prevenção ao suicídio.

A Apple foi multada pelo Procon-MS por comercializar aparelhos com defeito de fabricação. O total da multa é de R$ 119.163,60. A fabricante promete um aparelho à prova d’água, mas é só colocar o celular debaixo d’água que ele para de funcionar.

Eduardo Razuk rifou um Mustang que não lhe pertencia e não conseguiu vender todas as rifas. O prêmio foi sorteado, mas não foi entregue. Ele prometeu devolver o dinheiro aos compradores, mas a “coisa explodiu”. Agora está em ‘palpos’ de aranha.

Hackers entraram no perfil da deputada federal petista Gleisi Hoffmann, alteraram o nome dela, deram-na como morta, e quando ela foi receber a 2ª dose não foi possível. Ela vai ter que fazer “prova de vida” para reaver o status anterior. Petista sofre.

A MAX LIMP merecia um prêmio por ser a maior vendedora de sabões e desinfetantes para o Governo do Estado. Numa paulada vendeu R$ 3,9 milhões de reais. O problema é que a empresa funciona numa “salinha” de um escritório de advocacia. Isso vai dar um chororô do tamanho de um bonde. É o que dizem.

Vazaram o vídeo de uma policial militar, com arma de trabalho na cintura, shortinho curtíssimo, lindas pernas à mostra e se rebolando ao som de um legítimo “funk proibidão’. Merecia promoção, mas dizem que isso poderá dar cadeia…

Estudantes das Moreninhas receberam com festa a instalação do Campus II da Universidade Estadual de MS, que beneficiará cerca de 70 mil famílias da região Sul de Campo Grande. Trabalho do vereador Zé da Farmácia com apoio do deputado federal Dagoberto Nogueira Filho. Parabéns!.

Primo que era ‘afinzão’ da prima invadiu a casa dela, se fez passar por bandido, ameaçou-a de morte, fez amor com a reféms várias vezes, roubou dela um celular e uma bike e ao fugir acabou descoberto. Tinha “língua pleza”. Falava igual ao Cebolinha. Era “bitata” igual ao primo da vítima que é petista de carteirinha. Foi reconhecido e “plezo” – desculpem: “preso”. Para esses “presepões” a nossa dupla-tripla chicotada do dia.

Adriano Barém; Estela Chimenes; Jary Castro; Murillo Duarte; Renata Martins; Elizabeth Colman;

Empresário Sérgio Henrique e Rita de Cássia da R. R. Barros e Engenheira Milena; Sergio de Paula: Presidente Estadual do PSDB; Cel. Nelson: torcedor n° 1 do Operário Futebol Clube e vice-presidente do clube; Ítalo: assessor do vereador Zé da Farmácia; João Carlos Marchezan e Heitor Rodrigues Freire: da Diretoria da Santa Casa.

