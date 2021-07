Quinta-feira, 22 de julho de 2021.

Primeira:

A Scania lançou a primeira carreta a gás. Suportando uma carga de 200 metros cúbicos ela anda 500 quilômetros. Ela roda com a metade do preço do litro de diesel.

Segunda:

Cientistas chineses fizeram o sol artificial, mais quente que o próprio sol. O homem segue desafiando a Natureza até o momento em que acabarem fazendo um desastre natural sem volta.

Terceira:

O transporte coletivo de Campo Grande agoniza. Os números não batem. As gratuidades são tantas que estão comendo o lucro. O jeito seria pedir isenção de ICMS para pneus, peças e combustíveis.

Quarta:

Morreu Ivan Louzada o homem que trouxe o PTB para o Mato Grosso do Sul. Ivan estava internado com covid. O atual presidente do partido Delcídio do Amaral lamentou a morte do companheiro de partido.

Quinta:

Prefeitura Municipal de Rio Verde está com Refis à disposição dos munícipes. O prefeito José de Oliveira do MDB está esperançoso em reforçar o caixa e reduzir a inadimplência.

Sexta:

O Partido Progressista está com tudo e não está prosa. O partido pode ser a opção seguira para quem quiser mudar de sigla. Comenta-se hoje o possível ingresso de Tereza Cristina e do presidente Jair Bolsonaro para 2022.

Sétima:

A mega-sena de ontem acumulou novamente. O prêmio “magro” de 2,5 milhões será de R$ 7 milhões no próximo sábado. Dezenas sorteadas ontem: 11, 15, 23, 25, 34 5 53. Quina teve 31 acertadores. Cada um vai ganhar 50 mil reais.

Oitava:

Ministério Público estadual autorizado a investigar os Conselheiros do Tribunal de Contas: Waldir Neves, Osmar Gerônymo e Ronaldo Chadid. Finalmente o GAECO entra para apurar o que sobrou da investigação da Polícia Federal.

Nona:

A cidade de Chapadão do Sul decretou o chamado “minilockdown” que terá a duração de 4 dias. A ordem é ficar em casa até que o número de infectados e leitos voltem à normalidade.

Décima:

O novo aterro sanitário Ereguaçu vai “importar” lixo de outras cidades, sem se importar na contaminação que fará em terras da Gameleira. O lixão do Dom Antônio Barbosa será desativado em 2023.

Chicotadas do dia!

Alta fonte lá de Brasília disse que será inevitável não sair prisão preventiva de pelo menos 3 conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Lá eles são considerados as raposas mais “traquinas e despivetadas” da nossa Corte de Contas. Dizem que o que a Polícia Federal apreendeu seria apenas a ponta do “iceberg”. Essas raposas merecem a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Nossos amigos:

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.