Sexta-feira, 23 de julho de 2021.

Primeira:

A Rede Globo procurou o governo para pedir prorrogação no seu contrato de concessão. De nada adiantaram os ataques e as campanhas difamatórias. Bolsonaro – que aguentou a madeira – terá seu mandato terminado após o término da concessão da TV-Globo.

Segunda:

Voltando ao caso da Globo: Se ela não pagar o que deve de impostos não terá sua concessão renovada. A empresa pediu um acordo e uma trégua. Dizem que Bolsonaro torceu o nariz.

Terceira:

Mais de 3 mil páginas resultado da CPI DAS INVASÕES. O CIMI mobilizava as comunidades indígenas para invadir e depois pedir as demarcações. Ongs recebiam financiamentos internacionais para o “negócio”. Os financiamentos vinham da Noruega, Alemanha EUA e da própria Petrobras.

Quarta:

Qual a diferença entre “1 milhão” e “1bilhão”?… 1 milhão de segundos é igual a 11 dias; 1 bilhão de segundos é igual a 31 anos. Se, você ganhar 5 mil reais por dia, ficará milionário em 6 meses e 20 dias. Para juntar 1 bilhão de reais ganhando 5 mil reais/dia demoraria 547 anos. Agora imagine o quanto é 6 bilhões de reais de reais que querem para o Fundão eleitoral…

Quinta:

Menino de 12 anos autorizado pela justiça a comprar medicamento à base de “canabidiol” que é o princípio ativo da maconha. Ele sofre crises de ‘epilepsia refratária’. O paciente é de Anaurilândia. Ele tem de uma a duas crises por dia.

Sexta:

Movimento interno na Polícia Militar reivindica a compra de fardas novas para a tropa e reajustes salariais. Segundo a classe “Há 8 anos o pessoal da tropa não recebe aumento”. Está feita a reivindicação.

Sétima:

Operação do Serviço de Investigações Gerais apreendeu em 3 endereços em Ribas do Rio Pardo: armas, munições e maquinários para a produção de material bélico e até um “armeiro”.

Oitava:

Das três chapas que concorriam à presidência da OAB/MS a tendência é ficar apenas duas: Situação, liderada pelo candidato Luiz Claudio Bito; Oposição liderada pela Dra. Rachel Magrini. A última mulher a presidir a entidade foi na década de 80.

Nona:

O mesmo malandro que fez maracutaia com combustíveis na prefeitura em Rio Brilhante também andou por Terenos na administração do Barraco e chegou nomear sua amante em cargo importante. Isso agora pode dar cadeia.

Décima:

Cresce a pressão pelo voto impresso. Nos Estados Unidos ficou provado que as urnas eletrônicas sem unidades de impressão são fraudáveis. O povo brasileiro pode ter votando em quem queria e elegendo quem não queria. Isso é uma vergonha.

Chicotadas do dia!.

Pastor que foi defenestrado de certa igreja, conseguiu uma financista para fundar nova igreja prometendo mundos e fundos. Mas as “coisas” e a “pandemia” botaram areia nos seus planos. A financista já encheu o ‘saco cheio’ de botar a mão no bolso, especialmente depois que lhe entregaram a “capivara” do pastor. Para essa comercialização da fé, a nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes do dia!

Aniversariantes de hoje: Luciene Anache Anbar; Elaine Inez Basso; Tanea Mariano; Soraia Haddad de Souza; Prof. Juari; Flávio Carvalho; Francisca Maria da Silva; Valdeir Garcia; Gisely Palácio; Kátia D’Ângelo e Ronaldo Simões. Aniversariantes de amanhã (Sábado): Sandro Benitez; Paulo Correia; Helen Gasparotto e Duda Ramos.

Nossos amigos:

Jean, nosso amigo e ouvinte em Coxim; Edson Giroto; Dep. Estadual Zé Teixeira; Valdemir Guarinão da DU PORCO; Prefeitos: Alan Guedes de Dourados e Willian de Pedro Gomes; Fabrício de Souza: radialista em Ponta Porã; Elianinha Rodrigues: ouvinte do Isabel Gardens; Lázaro Pé de Toddy: mototaxista e Paulo Sukehiro Yonamine.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.