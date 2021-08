Segunda-feira, 2 de agosto de 2021.

Primeira:

Ele faleceu dia 26, mas é sempre oportuno lembrar do saudoso Pedro Carmo Jabour, de 82 anos. Era um dos grandes proprietários de lojas na 14 de julho. Marido, pai, avô e amigo. Deixa saudades. À família enlutada nossos pêsames.

Segunda:

Frigorífico São João, de Itaperuí-SC, abateu um boi da raça Limousin que pesou 1.400 quilos. Dizem que, pelo peso valeu 17 mil reais. Só a picanha do baita pesou 3,6 quilos.

Terceira:

Entra hoje na Câmara de Terenos um pedido do atual prefeito para a compra de um terreno para construir uma nova UPA. Valor do imóvel: R$ 600 mil. O detalhe que pesa: o imóvel é do pai do vice-prefeito da cidade…

Quarta:

Agepan apreendeu dois ônibus do aplicativo Buser por fazer transporte clandestino. Os veículos não tinham certificado de vistoria e autorização para fretamento intermunicipal. A Buser não rebateu as informações.

Quinta:

Reduzido o “toque de recolher” na Capital desde sábado. Agora é da meia-noite às 5 da manhã. Quem desobedecer as regras vai pagar multa. Capacidade máxima para ônibus coletivos é de 70%.

Sexta:

Jovem de 18 anos foi estuprada tão selvagemente que deu entrada na Santa Casa para a reconstrução da vagina e está internada na UTI. O estuprador está sendo procurado. Sabe-se apenas o apelido do monstro: Jegue!.

Sétima:

E… ATENÇÃO!.

Presidente Bolsonaro apresentou as “provas” de fraudes eleitorais das urnas eletrônicas. Foram mais de duas horas de transmissão. Eis um pouco do que ele disse: mimimimimimimimi, mimimimimimimimimi, mimimimimimimimimi. Entenderam?

Oitava:

A semana começa com mais dois “presuntos”. Primos foram executados na fronteira com mais de 30 tiros. Vítimas: Robson Martins de Souza (21) e Jeferson Martins de Souza (18). Sobre eles foi deixado um bilhete do “Esquadrão da Morte”.

Nona:

Dona Maria dos Jacarés que era atração pantaneira por domesticar esses répteis, foi à casa do filho em Miranda, levou um tombo e em consequência acabou vindo a falecer. Aos familiares, amigos e fãs do trabalho dela os nossos pêsames.

Décima:

Mega-sena de sábado concurso n° 23 95 acumulou. Na quarta feira tem prêmio “gorducho” de 46 milhões. A quina da Mega pagou 72 apostas com 50 mil reais para cada. Números sorteados: 4, 11, 12, 44, 45, e 57. A Loto fácil anunciou sua extração da Independência. Previsão inicial do prêmio 150 milhões.

Chicotadas do dia!

Está por um fio o “foro privilegiado”. Neste país 58 mil autoridades dos poderes Legislativo, executivo e judiciário desfrutam desse privilégio que os protege, especialmente juízes de 1ª Instância. Deputados federais relutam em exterminar o ‘foro privilegiado”. O povo precisa exigir que votem e acabem com esse tipo de mamata. Para os que não querem acabar com o foto privilegiado a nossa dupla-tripla chicotada.

Aniversariantes do dia!

José Lísio: Assentamento Canaã; Micheli Tebcharani; Dr. Oclécio Assunção; Edna Guarinão; Luciano Lyra: de Terenos; Isaura Ferreira; Nicomedes Fonseca; Máximo Aranda; Ana Lúcia Sayeg; Marli Arruda Aureliano; Luiz Carlos Antunes Ferreira e Karen Aguirre.

Nossos amigos:

Nilde Brum; Dr. Paulo Siufi e Zeina; Raimundo Nonato; Sgt. Leandro do Corpo de Bombeiros; Gaburinha; Valdemir Guarinão: da Du Porco; Eliana Coutinho; Geni Amorim; Geraldinho: em Rochedo.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.