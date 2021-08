Terça-feira, 3 de agosto de 2021.

Primeira:

O Brasil já tem 47,96% da sua população vacinada contra covid-19. MS segue como 1º estado que mais vacinou.

Segunda:

Esther Vianna da Silveira (4), morreu ao ser atacada pelo cão Rottweiler da família, quando brincava com outras crianças no quintal da sua casa. A tragédia aconteceu em Duque de Caxias, no sábado.

Terceira:

No “aconselhódromo político” vozes unânimes brigam entre si. Metade acha que Marquinhos Trad vai renunciar ao cargo de prefeito para sair candidato a governador. Outra metade diz que “melhor não”.

Quarta:

Marido pegou a mulher no maior ‘vuco-vuco’ com outro homem. Armou-se com um porrete e distribuiu porrada em todo mundo. Os amantes precisaram de passar por internamento e o marido acabou preso.

Quinta:

A música “Saudades Pai” da apresentadora de televisão Bruna Mendes é a mais pura homenagem àqueles cujos pais partiram, e está sendo uma das mais tocadas nas programações das emissoras de FM. Parabéns!

Sexta:

Ambiente ácido em certo gabinete da Câmara. Descobriram que assessor chamado de “doutor” não passa de bacharel e que culpa por não pagar clube de serviço é pura malandragem. Isso requer providências.

Sétima:

Comentários políticos sobre a redução do ICMS nas contas de energia dizem, que pelo andar da carruagem, quando o desconto vier – se vier – não mais será necessário e que a batalha terá sido em vão.

Oitava:

O quilo da carne continuará subindo. A arroba do boi rompeu os R$ 310 reais. Nos açougues alguns aumentos estão acima de 50%. Pobre do pobre que nem osso consegue comprar mais.

Nona:

Comenta-se que na ‘bolsa política de prestígio futuro’ o passe de certo deputado estadual está valendo ouro. Ele anda prometendo que, caso tudo der certo, vai empregar Raimundo e todo mundo. E nós aqui, só de binóculos e pincinez no baita…

Décima:

Um mega escândalo está por explodir em cidade do interior. A “farra da propaganda” promete dar sonoras dores de cabeça para os envolvidos. O Ministério Público promete mexer o doce que poderá desandar a qualquer instante.

Chicotadas do dia!

Assessor de prefeito do interior está com o anzol no bico por se utilizar de antigo cargo na Câmara e encher as burras. Dossiê denunciando o malandro já chegou à Capital. Dizem que vai dar Gaeco na parada, cadeia e vomitório. Acho pouco. Esses “vermes” que se acham espertos precisam aprender que: “A mentira vira bicho e come o dono”. Esse “rato” merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes do dia!

Ex-deputado Arthur Jorge do Amaral; Valquíria Bernardes; Patrícia Faracco; deputado Lucas de Lima; Rosilene Ormonde; Tânia Souza; Valéria Maria Rodrigues; Aurea Moraes de Souza; Edilson Souto; Lídia Lopes e Sueli Sadoyama.

Nossos amigos:

Colega Toninha da Caçula FM de Três Lagoas; Jornalista Emília Sbrocco; Julinho da Borracharia; Marcelo Moreira; Pr. Paulo; Marcelo do Noroeste; Bruna Mendes; Dra. Tânia Garib; Abud da ótica George Floyd; Pessoal da DUFRIO; Jornalista Avelino Neto; Agostinho e Nilva.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.