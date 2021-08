Quinta-feira, 5 de agosto de 2021.

Primeira:

Prefeitura de Campo Grande paga hoje os salários dos seus 25 mil servidores ativos, inativos e aposentados.

Segunda:

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.396 da Mega-Sena sorteadas na noite de ontem. Dezenas sorteadas: 02 – 03 – 25 – 39 – 42 – 49. Prêmio para sábado: 55 milhões.

Terceira:

Falando em sorte, um acertador de Campo Grande jogou R$ 2,50 na Lotomania, acertou os 20 números e ganhou um prêmio de 4,2 milhões de reais.

Quarta:

Os brasileiros Ronaldo Rojas e Pedro Henrique foram presos pela SENAD paraguaia com uma carga de cocaína avaliada em 3,5 milhões. A droga estava num avião boliviano em uma pista clandestina em Capitán Bado.

Quinta:

Segunda-feira Campo Grande vai receber o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas. Vai inaugurar as obras de ampliação e reestruturação do nosso aeroporto internacional.

Sexta:

Prefeito Marquinhos Trad deu sinal verde para que vereadores da Câmara de Campo Grande investiguem em CPI os transportes coletivos. A atitude descomprimiu o assunto.

Sétima:

O Ministro Alexandre de Moraes, do STF, jogou “pra dentro” do inquérito que investiga “fake News” o presidente Bolsonaro, à pedido do Tribunal Superior Eleitoral. Isso poderá ocasionar problemas eleitorais futuros ao atual presidente.

Oitava:

Campo Grande está vacinando hoje pessoas com 25 anos. Segunda dose continua para quem tomou a 1ª da Pfizer até 8 de junho ou Coronavac até 11 de julho. Ontem o MS recebeu mais 62.230 doses.

Nona:

Será inaugurado em nossa Capital um hospital para idosos acima de 60 anos. A parceria é da Secretaria Estadual de Saúde com a SESAU. Serão novos 170 leitos.

Décima:

Campo Grande vai ter de volta o seu Hospital da Criança no antigo local onde funcionou por algum tempo. Outra unidade será na Maternidade da Cândido Mariano.

Chicotadas do dia!

Governo prepara um “calote nacional” caso consiga aprovar na Câmara Federal a “Pec dos Precatórios”. Isso trará insegurança jurídica à população brasileira. O texto propõe o parcelamento de dívidas em 10 anos. Para esse “calote” o mínimo que podemos fazer é dar nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes de hoje!

Deputado estadual Lídio Lopes; Dr. Marcelo Rasslan; Conceição Nogueira; Guilherme de Brito; Cristiane Palácios; Solange Wanderley; Joana Carvalho; Milene Calixto; Josiane Brandini; Eduardo Crivelente Neto; Ariane Vitor e Márcia Fachini.

Nossos amigos:

Deputado Marçal Filho; Gildo Tavares: Assessor de imprensa; Deputada Mara Caseiro; Dr. Clóvis Mota: Chefe de Gabinete; Deputado Lídio Lopes: Ramão Colman: Assessor de imprensa; Claudio Craveiro: de Votuporanga-SP; Dr. Rubens Vilalba: de Terenos e Beto Duarte: do Conj. União.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuui.