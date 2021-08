Quarta-feira, 11 de agosto de 2021.

Primeira:

Megasena de prêmio “gorducho” saiu ontem para um acertador de Mogi-Mirim- SP que levou sozinho R$ 60 milhões. Dezenas sorteadas: 8, 17, 30, 36, 54 e 59. Próximo sorteio amanhã com prêmio de 2,5 milhões.

Segunda:

Cursinho Bocão é a melhor preparação para gabaritar o ENEM. Curso grátis presencial ou online inteiramente grátis. Matrículas pelo fone 67-9.9211.7155 c/ prof. Milton. Só não vai estudar quem não quiser.

Terceira:

Para evitar transtornos como os de segunda-feira na Av. Mato Grosso com a Jaci Rios, a AGETRAN trancou ontem a conversão no local e ganhou aplausos pela iniciativa há muito reclamada.

Quarta:

O jogador Messi vai ganhar anualmente no PSG R$ 1 bilhão e 70 milhões de reais no dinheiro de hoje ou US$ 214 milhões de dólares…

Quinta:

Justiça condenou a quadrilha que cavou um túnel para roubar o Bando do Brasil em Campo Grande. As penas variaram de 5 a 7 anos para cada um dos 6 meliantes.

Sexta:

Denúncias de assédio derrubaram o governador de Nova York, Andrew Cuomo. Ele negou qualquer intenção sexual nas suas condutas, mas assumiu toda a responsabilidade por elas.

Sétima:

Hoje é aniversário da nossa querida cidade de Aquidauana: 129 anos. Administrada pelo prefeito Odilon de Oliveira a cidade e sua gente merecem aplausos e elogios. Parabéns!

Oitava:

Faleceu de covid-19 o empresário Carlos Alberto da Silva, nosso querido “Carlão”. Ele era proprietário da Panificadora Trigo de Ouro da Mata e do Carandá Bosque. À família enlutada nossos pêsames.

Nona:

O destino reservou a honra ao secretário estadual de Cidadania e Cultura João César Mato Grosso, de fazer a rotatória do Parque dos Poderes, na Mato Grosso, em homenagem ao falecido governador. O pai de João foi secretário de Habitação de Pedro Pedrossian.

Décima:

O “voto impresso” pitimbou em Brasília. Precisava de 308 votos. Conseguiu apenas 229. Da nossa bancada 4 foi contra e 4 a favor. Para 2022 o sistema de votação não será alterado.

Chicotadas do dia!

A CCRMSVia não permite à Agetran sinalizar com semáforos trechos da BR-163 que cortam Campo Grande. A entrada para o Jd Noroeste é o encontro da vida e da morte. Ontem mesmo uma senhora morreu espremida em seu carro por dois caminhões. Essa CCR merece – e não é de hoje – a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Dr. Luiz Tadeu Barbosa Silva; Marco Aurélio Faracco; Thaís Pires; Takao Nishie Nobu; Licéria Brito; Ariadne Cercariolli; Claudete Ferreira; Wilson Lands; Sayuri Onoda e Joana Cardoso.

Nossos amigos:

Parabéns aos advogados Drs: Felix Jayme Cunha, Gervásio de Oliveira, Nelson Araújo, Christopher Pinho Scapinelli, Mansour Karmouche, Bito Pereira, Rodolfo Evaristo Teixeira, Carlos Marques, Isabela Albieri, Jully Heider, Oclécio Assumpção, Otávio Figueiró, Ernesto Borges e Jaqueline Hildebrand Romero.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.