Primeira:

Aprovado projeto da vereadora Camila Jara, do PT, que autoriza a prefeitura distribuir absorventes em escolas da Rede Municipal de ensino.

Segunda:

Dizem que o GAECO está com viaturas abastecidas para visitar prefeitura do interior que aceitou um subalterno direcionar licitação beneficiando empresário do transporte escolar.

Terceira:

Ministro da Economia Paulo Guedes previu dias difíceis para o Brasil. O monstro da inflação acordou com muita fome. Há 19 milhões de pessoas famintas no país.

Quarta:

Inaugurado ontem o novo presídio da Gameleira com a presença do ministro da Justiça Anderson Torres. A unidade foi construída numa parceria Estado/União.

Quinta:

Não se sabe se é sorte ou azar, mas alguém gastou 52 reais no Pag-Poko da Mata do Jacinto, pediu CPF na nota, ganhou 100 mil no Nota Premiada e até agora não reclamou o prêmio. Quem ouvir, por favor avisar.

Sexta:

Ministro da Educação Milton Ribeiro chutou o “pau da barraca” ao reconhecer que existem crianças de impossível convivência em sala de aula.

Sétima:

A Rede Globo vai disputar o Grammy, o maior prêmio da televisão mundial e pode trazer três premiações internacionais. O Grammy é o Oscar da TV.

Oitava:

Bombeiros amanheceram o dia apagando incêndio no Parque dos Poderes. Aconselha-se a “não fumar” em áreas florestais a fim de evitar o pior.

Nona:

Pesquisa IDOPE sobre audiência flagrante de rádios de rádios deu o seguinte resultado: Difusora FM-101.9 como líder absoluta com 22,50%; em segundo FM-Cidade, em 3° a Blink FM; 4º Capital FM e em 5° a Mega 94.

Décima:

O Talibã riscou do mapa o nome do Afeganistão. O novo nome do país agora é Emirado Islâmico do Afeganistão. Manifestantes estão nas ruas protestando. O país está à beira de uma guerra civil.

Chicotadas do dia!

Prefeitura do interior está oficialmente denunciada por fazer falcatrua com empresa de ônibus escolares. Por conta da “maracutaia” as aulas continuam no município continuam suspensas. O assunto foi protocolado agora pela manhã na Corregedoria do Ministério Público, que certamente vai pedir averiguação ao GAECO. Para esses funcionários que acham que mandam mais que prefeitos e colocam os administradores em fria a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes!

