Quinta-feira, 26 de agosto de 2021.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Hoje Campo Grande comemora 122 anos de emancipação político-administrativa. Sob a “batuta” do prefeito Marquinhos Trad a cidade se rejuvenesceu e se reinventou. É o maior surto de progresso da nossa Capital. Parabéns!

Segunda:

Como o feriado de hoje foi utilizado durante a pandemia o prefeito achou por bem comemorar o aniversário da Capital com trabalho. Tudo está funcionando normalmente. É o jeito campo-grandense de comemorar.

Terceira:

O Governo do Estado deu hoje feriado em Campo Grande, mas amanhã sexta-feira, voltará a funcionar normalmente.

Quarta:

A Justiça não funcionará em Campo Grande até segunda-feira em comemoração ao aniversário da nossa Capital. Segunda o Judiciário voltará às atividades normais.

Quinta:

Delegacia de Homicídios já tem as primeiras pistas do possível assassino de Jeferson de Souza Pereira, de 34 anos, executado ontem dentro do carro no Jd. Campo Belo.

Sexta:

Empresária comprou um umidificador na Havan e ele deu problema logo no primeiro dia de uso. Levou-o à loja e pediu um novo, mas mandaram o aparelho para Assistência Técnica. Segundo o Procon-MS esse é um procedimento errôneo. Pelo Código do Consumidor a cliente teria direito a troca imediata.

Sétima:

Fofoca na rede: O ator Vagner Moura – o Capitão Nascimento de Tropa de Elite – assumiu o namoro com Jean Willis. O local das juras de amor dos dois anti-bolsonaristas aconteceu em Berlim/Alemanha.

Oitava:

Mega-sena de ontem acumulou novamente. Dezenas sorteadas: 10, 12, 14, 32, 33 e 34. Próximo sorteio sábado com premio de 6,5 milhões.

Nona:

Uma viatura da PRF foi destruída por fogo na Br-060 na tarde de ontem quando tentava organizar o tráfego na pista tomada pela fumaça da queimada em pastagens de fazendas próximas à Sidrolândia.

Décima:

Deputados ressuscitaram a Lotesul. Foram 19 votos favoráveis. O projeto que já saiu da poderosa CCJ, vai à plenário em segunda votação e para ser sancionado pelo Governador. A arrecadação será aplicada no social.

Chicotadas do dia!

Polícia Federal estourando os fabricantes de Bitcoins. Muitos malandros prometendo “mundos e fundos” para rapar a grana dos incautos. Dizem que tem coisas no setor para explodir em breves dias. Para essa malandragem que sempre inventa uma história nova para limpar os trouxas, a nossa dupla-tripla chicotada de hoje.

Aniversariantes do dia!

Yuri Boeira; Ademar Santos; Lígia Lageano Moreira; Acimar Souza; Fabiano Louzano; Dr. Oclécio Assunção Junior; Caetano Rotilli; Dra Isabela Ferrão; Ricardo Aparecido da Silva; Ricardo Prates e Caetano Silva.

Nossos bons amigos:

Jerry Espíndola e Leca Harper; Dr. Carlos Clementino: da Engepar; Carlos Alberto de Assis: Mariliense e diretor da Agepan; Ico Victório, Thiago Mishima e Sérgio Gonçalves; Adilson Rodrigues; Nelsinho Trad; Salah Hassan; Cassiano Cangussu e D. Francisca: da Escola Alceu Viana.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.