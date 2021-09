Quinta-feira, 9 de setembro de 2021.

Primeira:

Chovendo em Campo Grande desde ontem. Temperatura agradável. Chuva mansa. As plantas parecem sorrir. É prenúncio do fim do inverno no Centro-Oeste.

Segunda:

Avião Cessna Skyline que entrou no Brasil pela Bolívia sem plano de voo foi derrubado pelos super-tucanos da FAB. Dentro dele encontrados 296,25 quilos de cocaína pura. O avião ignorou os avisos de pouso obrigando a FAB usar da “Lei do abate”. Os pilotos fugiram.

Terceira:

A cocaína apreendida no avião derrubado pela FAB por estar fazendo voo clandestino, pesou quase 300 quilos e foi avaliada em R$ 7,4 milhões de reais. Um suspeito foi preso em Campo Novo do Parecís, no Mato Grosso.

Quarta:

Será sepultado hoje o corpo de Dudu Braga, de 52 anos, filho do cantor de Roberto Carlos Braga. Dudú havia resistido a dois cânceres de próstata e estava tratando de uma metástase de “peritônio”: aquela membrana que reveste a cavidade abdominal.

Quinta:

Justiça mandou a PRF multar caminhoneiros que estavam bloqueando a Br-163 em Mato Grosso do Sul. A multa é de R$ 10 mil por dia para quem desobedecer e está sendo aplicada no CPF do caminhoneiro ou no CNPJ das empresas.

Sexta:

Os bloqueios de caminhoneiros no MS estão se dissolvendo. Estavam nos seguintes pontos: Na MS-306 entre Cassilândia/Paranaíba; Br-158 em Paranaíba; Br-163 em Eldorado e em Naviraí; Br-262 em Três Lagoas e MS 306 em Chapadão do Sul.

Sétima:

10 estados ainda registram bloqueios de estradas: SP, RJ, BA, GO, MA, MG, PA, RS, SC e TO. Em vários pontos as passagem estão liberadas apenas para veículos de emergência. Bolsonaro já gravou vídeo pedindo os desbloqueios, mas os caminhoneiros resistem.

Oitava:

O ministro Fux, do STF, disse que se o presidente Bolsonaro não cumprir decisões daquela Corte incorrerá em crime de responsabilidade e poderá ser acusado por “atentado à democracia”.

Nona:

O reflexo dos bloqueios, movimentações e manifestações está sendo o seguinte: o dólar disparou e a Bolsa de Valores despencou vertiginosamente. A tensão política abalou o país e a confiança na nossa já cambaleante economia.

Décima:

Não deu ‘nada’ para o empresário Gabriel Gandi Zahran Georges, de 33 anos, que atirou acidentalmente no seu funcionário Rosevaldo Matos Moitinho, de 46 anos. Ele foi autuado por “homicídio culposo”. O crime aconteceu no Rancho El Zahran.

Chicotadas do dia!

No Paraná, policiais estavam com um ‘mandado de prisão’ a ser cumprido. Foram à casa do suspeito e meteram-lhe o “grampo”. Só que houve engano. Não leram direito quem estavam autorizados a prender e acabaram prendendo o “juiz” que expediu o mandado. O equívoco causou um grande mal-estar. O juiz disse que “vai resolver a seu modo”. O Brasil tem gente sabendo ler, mas neófito em interpretação. Para esse tipo de analfabetismo a nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes do dia!

Nossos bons amigos:

