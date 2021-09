Quarta-feira, 15 de setembro de 2021.

Primeira:

Renan Calheiros está terminando o relatório final da CPI DA COVID no Senado. Em Brasília dizem que Bolsonaro será denunciado por vários crimes.

Segunda:

Quem está andando que nem lobinho interior afora por ser pré-candidato à Câmara Federal ano que vem, é nosso querido amigo Tatão Eugênio.

Terceira:

O quilo de carne na Máxima estaria sendo vendido por 195 reais ou mais. A entrada desse produto é proibida no local, daí o alto preço no mercado negro. Dizem que a promotoria tem filmagens sobre a denúncia.

Quarta:

Na disputa pela presidência da OAB/MS, partidários do candidato Bito dizem que a pesquisa da adversária é mais furada que táboa de pirulito.

Quinta:

Sexta-feira, dia 17 o ministro Dias Tófolli do STF virá a Campo Grande. Dia 1° de Outubro o presidente Bolsonaro irá a Bonito. Amanhã o ministro do Turismo Gilson Machado visitará a Expoagro em Dourados. Na sexta ele vai dar uma passada rápida por Bonito.

Sexta:

Falando em Bonito: a partir de dezembro a cidade passará a receber diariamente dois vôos da Gol que irão incrementar ainda mais o turismo naquela região.

Sétima:

Rose Modesto desacelerou sua possível saída do PSDB. Vontade ela diz que tem, mas se fizer essa loucura vai desempregar seus 1.400 colaboradores e destruir sua base parlamentar. O assunto dela ir para o “Perdemos” está arquivado. Ela será, no máximo, candidata à reeleição.

Oitava:

Pode estar nascendo uma megafusão partidária DEM/PSL, para se criar a maior força partidária de “direita” neste país. Se a fusão acontecer o novo partido nascerá com 81 federais formando a maior bancada na Câmara Federal.

Nona:

Eduardo Cunha poderá ficar com sua “ficha suja” mais limpa do que qualquer alvejante poderia branqueá-la. O STF vai usar a máxima “in dúbio pró réu”. Moro foi considerado incompetente para o julgamento da causa.

Décima:

O 5G vai atrasar novamente por conta do pedido de “vista” do diretor da Anatel Moisés Moreira, que de telecomunicações não entende nada. Ele “é” agrônomo. O pedido de “vista” está ocasionando um prejuízo diário de R$ 100 milhões de reais para o setor.

Chicotadas do dia!

Comentário nos meios jurídicos dizem que o juiz Albino Coimbra Neto enviou mais de R$ 200 mil para uma certa reforma com ampliação de pavilhão e sumiram com o dinheiro. Além disso, outro comentário é de que na conta de um agente da Agepen havia “um milhão de reais”, incompatível com seu salário mensal. O caso está borbulhando. Quem viu me garantiu que “a bomba vai explodir”. Para essas “coisas” a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Antônio Caetano de Carvalho: 72 anos; Antonio Cotrin Jr em Balneário Camboriú-SC; Dra. Keila Pimentel: advogada; Manoel Afonso: advogado, radialista e jornalista; A sempre bela Leni Fernandes; Dalila Miragaia; Rosa Moraes do Conjunto Zé Pereira; Pedro Tavares; Fernanda Ribeiro e Milena Schineider.

Abraços:

Gilberto Amorim Pimenta; Neca Bumlai: do INSTED; Dr. Vinicius Leite Campos; Odilon de Oliveira Jr. (Odilonzinho) da AGEREG; João Henrique: da Funsat; Marcos Paulo: Comandante-Geral da PMMS; Everton Falcão: da assessoria do deputado estadual Cel. Davi: Marcio Modesto: da AABB; Zezo filho do Zé Thomaz que lança amanhã um belo livro contando a história do seu pai criador do Thomaz Lanches.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuui.