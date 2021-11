Terça-feira, 23 de novembro de 2021.

“Hoje é o Dia do Engenheiro Eletricista”

Em nome do ONDARA BUFFET onde sua festa é muito mais festa está no ar:

Primeira:

Vereador Tiago Vargas virou dançarino da Câmara. Dança muito bem no gabinete e passa o tempo postando suas “dancinhas” no Instagran entre elas o famoso “quadradinho de quatro”. Uma graça!.

Segunda:

Visitando meu programa na FM-101.9 o Vereador Riverton. Ele já se declara pré-candidato a Câmara Federal e vai dobrar com a Ministra Tereza Cristina. Uma dupla dinâmica que vai dar rock.

Terceira:

Produtores de hortaliças e frutas da região de Sidrolândia com a safra perdendo porque não possuem nota e muito menos orientação em como se legalizar para vender seus produtos fora do município. A cidade não tem nota avulsa.

Quarta:

Professor de música de Porto Murtinho está no xilindró acusado de ter estuprado uma aluna de 13 anos. Como dizia a Tia Laura: “Esse, literalmente, dançou!

Quinta:

A Secretaria Estadual de Saúde vai fazer acontecer o “Dia D imunização contra Covid-19. No final da semana passada foram aplicadas apenas 5.684 doses de 1ª, 2ª e 3ª doses contra o coronavírus.

Sexta:

Governo Federal vai pagar para as pessoas reconhecidamente pobres a metade do preço de um botijão de gás: vale-gás. O programa só não começou porque “não existe dinheiro”. O caixa do governo está tão como aqueles que deseja ajudar.

Sétima:

O poema de Drumond de Andrade que diz “Tinha uma pedra no caminho” veste da cabeça aos pés o governo do Bolsonaro. A Petrobras “é” a pedra, e se ele não a retirar do caminho, vai ficar difícil a reeleição.

Oitava:

Em Corumbá o que está preocupando é o tráfico de gasolina brasileira, vendida na Bolívia a preço de banana e repatriada em galões. O custo dessa gasolina é a metade do preço das bombas: 4 reais.

Nona:

O governo do Estado recuou no projeto de aumento dos policiais e bombeiros. Foram tantas emendas que o projeto virou uma colcha de retalhos com a “cara” do Frankenstein. A incongruência da falada “Lei Mesquita” é um aleijão que não pode sobreviver aos cortes.

Décima:

E a tal Black Friday acabou mostrando a cara de mentirosa no Brasil e já ganhou um nome nacionalizado: “Black Fraude. E, não é pra menos. Tem loja vendendo mais caro e enganando clientes. Isso é uma vergonha.

Chicotadas do dia!

A dupla sertaneja Cristian e Half não existe mais. Depois de 40 anos os dois irmãos terminaram a dupla mais afinada do Brasil. Eles já haviam se separado uma vez, mas dizem que agora é definitivo. Para esse “casa/separa; casa/separa; casa/separa” a nossa dupla tripla afinada chicotadas do dia!.

Aniversariante do dia!

Luciana Duailibi da Costa; Nosso querido e maior colunista social do Brasil Dácio Corrêa; Cyntia Silveira; Everaldo Carvalho; Fulvia Andreia Simioli; Matilde Riane Domingos; Eliete Cruz; Arlei Dias e Adriana Rodrigues Medina.

Nossos bons amigos:

Pessoal da Nelson Vidros; Carlão Borges: presidente da Câmara Municipal de Campo Grande; Michael Santos: que está levando para Aquidauana o show da dupla Zé Neto & Cristiano. Showzaço; Capitão BM. Falcão avisando que ainda existem últimas vagas na Corrida do Fogo. Inscrevam-se que ainda dá tempo; Empresário Roberto Berg; minha amiga Gracy Kelly.

Amanhã eu volto

Fuuuuuuuuuuuuui.