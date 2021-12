Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021.

“Hoje é o Dia do Reservista”

FALTAM 9 DIAS PARA O NATAL.

Primeira:

O Atlético Mineiro surrou o Atlético do Paraná por 2 a 1, sagrando-se Bicampeão da Copa do Brasil. Este ano o Galo mineiro fez barba, cabelo e bigodes. O jogador Hulk virou o queridinho da torcida.

Segunda:

Um sortudo de Joinville-SC papou sozinho 6,5 milhões de reais com as seguintes dezenas: 4, 11, 19, 25, 37 e 55.

Terceira:

Deputado Lídio Lopes, esteve hoje na FM-101.9 e confirmou que o seu partido – o PATRIOTA – está unido com o prefeito Marquinhos Trad que diz que irá renunciar ao mandato para se candidatar a governador ano que vem.

Quarta:

A China derrubou o embargo à carne brasileira e o MS está saltitante, afinal são US$ 156 milhões de dólares a entrar no caixa do estado. E viva o agronegócio.

Quinta:

Se votarem a famosa 053 na Assembléia nosso estado terá o maior “Trem da Alegria” jamais visto em tempo algum. Vão convocar policiais e bombeiros já aposentados e promovê-los. Isso é uma vergonha.

Sexta:

Explicada a tentativa de homicídio em pleno centro desta Capital. Um travesti “fincou a faca” no seu namorado que está internado em estado grave. O agressor foi preso, mas já pagou fiança e vai responder em liberdade.

Sétima:

Idoso atropelado nesta manhã tentando atravessar a Mato Grosso com a Rua Brasil. No local não existe sinalização e acidentes por lá viraram coisas corriqueiras.

Oitava:

Amanhã tem Marquinhos Trad no programa Boca do Povo da FM-101.9. Segurança reforçada na ida do prefeito e uma entrevista que promete responder à pergunta que todo mundo quer saber: “Ele vai ou não renunciar ao cargo?”.

Nona:

Parece mentira, mas não é. O juiz federal Fernando Mariath Rechia da 6ª Vara Federal de Guarulhos concedeu liberdade à traficante douradense Naiara Marques, de 32 anos, presa tentando embarcar para Bangcoc com 2 quilos de cocaína na mala. Inacreditável.

Décima:

TJMS enviou a Lista Tríplice para preenchimento da vaga da desembargadora Tânia Borges. Listados: Alexandre Lima Rasslan com 32 votos; Esther Souza de Oliveira com 30 votos e Antônio Siufi Neto com 18 votos. A definição será dada pelo governador Reinaldo Azambuja.

Chicotadas do dia!

O TRF da 3ª Região considerou que o juiz federal Bruno Cezar da Cunha é suspeito ao julgar o processo da “Lama Asfáltica” enquadrando o magistrado em “excesso de eloquência acusatória”. A Lama Asfáltica acabou e quem foi preso ficou “de graça” na cadeia. Para esses julgamentos que prejudicam pessoas tornando-as injustiçadas, a nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes do dia!

A belíssima Tetê Trad; Empresário Déo Rímoli; Adelaido dos Anjos; Raphael Perez Scapulatempo Filho; Michael Santos: de Aquidauana; Anderson Silva; Vera Machado; Thalita Rodrigues e Dudu Anache.

Nossos bons e queridos amigos:

Edson Giroto; Dácio Correia; Dr. Alexandre Resende; Dr. Fábio Leandro; Dr. Humberto Figueiró; Dra. Célia Carmelo Leandro; Dr. Mário César; Dr. Eli Ayache: presidente da Anoreg; Chico Avesani: da Cerv-já e Dr. Ivan Gibim Lacerda.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.