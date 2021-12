Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021.

Prefeito Marquinhos Trad vai mesmo deixar a prefeitura de Campo Grande para ser candidato a governador do estado. Ele confirmou isso na manhã de hoje durante entrevista no programa Boca do Povo da FM-101.9. Era o que todos queriam ouvir.

Segunda:

Depois de aprovada a “toque de caixa” a Lei Complementar n° 053 criando um frondoso “guarda-chuva” para abrigar militares da reserva, reintegrando-os à cargos públicos como convocados, promovendo-os e aumentando salários, a lei deverá ser remendada no início do próximo ano.

Terceira:

O deputado Cap. Contar votou contra a 053 e alertou que ela não encontra amparo e nem simetria com a legislação federal, ainda mais cria critérios para promover militares da reserva. Avisados, os “fabricantes” da Lei complementar já foram. À Justiça caberá a palavra final.

Quarta:

Dizem que briga entre marido e mulher não se mete a colher; mas e a briga entre ‘marido’ e marido? Um travesti pegou seu namorado na faca e debulhou a buchada do rapaz em pleno centro de Campo Grande. O marido foi socorrido e está internado na Santa Casa.

Quinta:

Anvisa aprovou vacina da Pfizer contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Para não haver dúvidas os frascos de vacinas para crianças têm a tampa cor laranja. A dose é de 10 microgramas e intervalo de vacinação entre primeira e segunda dose é de 21 dias.

Sexta:

Para prender na tarde de ontem um “cambista do bicho” fizeram uma operação de guerra nesta Capital. Reuniram: 3 viaturas, um policial da Civil e 4 GCMs. Quem assistiu – e filmou – disse que aquele tipo de “Operação” seria para prender o Castor de Andrade nos velhos tempos.

Sétima:

Falando em jogo do bicho a Câmara Federal aprovou ontem um requerimento de urgência para votar o projeto que reabre o jogo no Brasil. A aprovação foi de 293 a favor, 138 contrá e 11 abstenções. O texto irá à Plenário sem passar pelas Comissões.

Oitava:

Voltando a falar dos jogos cassinos, bingos e corridas de cavalos, se aprovados vão arrecadar para o governo federal 20 bilhões e criar 450 mil empregos.

Nona:

Com o jogo legalizado serão vendidas licenças para explorá-los e elas poderão custar 200 milhões de reais. Legalizado o jogo, banqueiros que insistirem na clandestinidade serão processados criminalmente e pegar de 1 a 7 anos de cadeia.

Décima:

Ônibus por aplicativo caíram na mira da Agetran. Eles entram clandestinamente nas linhas, desregulando horários e sem cumprir qualquer item de segurança exigida das empresas concessionárias. Nesta semana um ônibus da Buser e outro da BeeBus foram apreendidos, todos rodando com pneus carecas.

Chicotadas do dia!

Para cada passageiro do transporte coletivo o Consórcio Guaicurus ganha 0,51 centavos de lucro líquido. A passagem está a 4,20 e o lucro é de 12,20%. O prefeito quer cortar o lucro pela metade: 6%. Esse é o jogo de braço entre empresários e a prefeitura. Nessa briga, entre o mar e o rochedo quem se dana é o usuário. Para a insensibilidade empresarial a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Dr. Guilhermo Ramão Salazar: advogado; Leila Matos; Tatiane Cristina; Dalto Donizete Pereira; Thaís Cabreira Ranier; Ellen Vargas; Antônio Santana e Ana Barbosa.

Nossos bons amigos:

Dra. Jaqueline Hildebrand Romero; Líder FM de Ponta Porã com Lile Correia; FM Alto Paraguai de Porto Murtinho com Edcarlos; Nova FM de Anastácio com Daniele Santos; Caçula FM de Três Lagoas com Jor. Paulo Penharbel e nossa querida amiga Toninha; Nativa FM de Miranda: diretores Edno e Ediel Farias e o Jornalista Paulo Cavalheiro; Nilson Farias da FM RCA de Rio Verde; Rádio Excelsior FM de Nova Andradina jornalista Luiz Antônio; Pantaneira FM 87.9 de Coxim com Radialista Valdeir Simão; Márcinho do site Terenensenews. A todos votos de FELIZ NATAL e Próspero ANO NOVO. Estaremos de volta dia 17 de janeiro com novas edições de AS ‘10’ MAIS. Boas Festas a todos.

