Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022.

Hoje é o “Dia da Gula”

Em nome da NISSAN FRONTIER está no ar:

AS ‘10’ MAIS!.

PRIMEIRA:

Entrou areia na prova da SEMED. Professores revoltados denunciam o provável “desmonte” da educação do Município.

SEGUNDA:

Ontem a senadora Soraya Tronicke chamou a imprensa afirmando que entregaria na Polícia Federal uma perícia por ela encomendada que afirma ser sua “encomenda” de notícia contra a ministra Tereza Cristina e o senador Nelsinho é falsa.

TERCEIRA:

O que a senadora não sabe, ou ignora, é que “perícia” quem faz é a Polícia Federal e não ela. Todo mundo está esperando a palavra final de quem tem condições de dizer se a ‘fala’ dela é verdadeira ou montada.

QUARTA:

Gasolina e diesel com novos preços nos postos e a Petrobrás já pensando em novo aumento. O presidente Bolsonaro não consegue conter o ímpeto de alta da estatal. A gasolina e o diesel sobem, mas a popularidade do Bolsonaro desce.

QUINTA:

Prefeito Marquinhos Trad retorna dia 31 para reassumir o cargo e vai encontrar um incêndio de grandes proporções na Educação. Dizem que ele já havia sido informado. O “desmonte” é apenas “um” dos vários que poderão imolar sua popularidade.

SEXTA:

O rapaz que alegava ser filho do falecido empresário Jamil Name poderá ser processado por falso testemunho. O exame de DNA feito quando Jamil Name era vivo já havia desmentido a paternidade.

SÉTIMA:

Covid matou o empresário Luiz G. Crossara. Foi um grande homem de Comunicação com serviços prestados no rádio e na televisão. Uma perda lamentável na nossa sociedade. À família enlutada os nossos pêsames.

OITAVA:

Vereador Riverton, líder do professorado na Câmara Municipal de Campo Grande, eleito pela força política dos professores, recebeu somente agora pela manhã 26 professores no seu gabinete. Todos reclamando da prova desumana e irreal aplicada na seleção da SEMED.

NONA:

Radialista surtou em Três Lagoas e saiu pelas ruas pelado e fazendo estripulias. Ele foi dominado, medicado e preso. Enquadrado em vários crimes pelo seu descontrole emocional.

DÉCIMA:

Informe de fora do estado dá conta que empresa que era contratada para elaborar provas vai passar por investigação e o assunto poderá falar diretamente aos interesses de nossa Capital. Dizem que as informações poderão botar muita gente com a cabeça na guilhotina.

CHICOTADAS DO DIA!

Esquema de coiotes que agiam na fronteira Bolívia/Brasil foi desmontado pela Polícia Federal. A “mão-de-obra” que passava por lá rumo a São Paulo levava pessoas para trabalho escravo em empresas de costura na Capital Paulista. Esses coiotes merecem a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

ANIVERSARIANTES DE HOJE!

Zara Wanderley; Monaliza Drews; Alba Dalpascale; Nahide Kodjaoglanian; Neuza Barros Xavier; nossa querida Alain Nara Fernandes; Diego Cremonezi; Adriano Scândola; Cris Fiúza: de Sidrolândia; Cantora Lye Meirelles e Daniel Lima.

NOSSOS BONS E QUERIDOS AMIGOS:

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuu.