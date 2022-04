Sexta-feira, 8 de abril de 2022.

Hoje é Dia Nacional dos Correios.

Em nome do BR AGROBANK está no ar AS ‘10’ MAIS.

PRIMEIRA:

Amanhã (sábado) nos altos da Afonso Pena em Campo Grande, nos altos da Afonso Pena, está marcado um ato público do “Fora Bolsonaro”. Quem ouvir por favor avisar.

SEGUNDA:

Ladrão que roubou banco em Campo Grande, na divisão do “butim” ficou com o suficiente para comprar uma casinha, pagar as dívidas com agiota e ajudar a família sair do buraco. Se essa moda pega!…

TERCEIRA:

Feira Solidária na Casa da Amizade do Rotary vai até as 17hs de hoje e amanhã das 8 às 17hs. Vá, leve a família e aproveite as pechinchas. Rua Eduardo Santos Pereira 2328 em nossa Capital.

QUARTA:

Domingo é dia de quem adora costela. A 5ª Costelada do Cotolengo vai abafar. Reserve já seu convite pelo 99.693-1080. O Pe. Valdeci agradece.

QUINTA:

Administrativos da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Campo Grande entraram em acordo com a prefeita Adriane Lopes e a greve terminou por ai. Quem sabe faz ao vivo.

SEXTA:

O MDB de Mato Grosso do Sul está concentrado e esperando que a intrépida candidata a presidência da República Simone Tebet decida, para que o Puccinelli decida quem vai sair candidato a senador em MS. Isso é coisa séria. (risadas).

SÉTIMA:

Ministério da Agricultura concedeu dia 4 nota máxima para um remineralizador (Pó de Rocha) de Campo Grande que possui índices superiores aos mínimos exigidos e em alguns casos em até 70% superior. Altíssima qualidade a preços baixíssimos. Dono da lavra meu amigo Valmir Guarinão.

OITAVA:

Campo Grande virou a Capital do Aquário e a Capital dos semáforos. São 600 espalhados pelas nossas ruas. Tem semáforo sinalizando para semáforo. Uma festa semafórica que é de fazer cair o queixo.

NONA:

Caiu a oposição da administração municipal na Câmara de Vereadores. O intrépido Marcos Tabosa levantou a “bandeira branca” por 100 dias. Agora o Tabosa se transformou em “tabosinha paz e amor…”.

DÉCIMA:

CNH gratuita está mais difícil que passar num vestibular de Medicina numa faculdade federal. Por enquanto a concorrência está em 12 por 1. Isso é uma barbaridade.

CHICOTADAS DO DIA!

Águas Guariroba desmente que ADRIANA NERES DOS REIS seja sua alta funcionária. Há 10 anos atrás ela passou pela empresa como leiturista. A empresa também não possui qualquer investimento em Angola/África. Adriana está sendo acusada de dar golpe na reforma de uma casa em Terenos. O caso está na Justiça. Para essas mentiras da dona Adriana as nossas duplas triplas chicotadas.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

D. Chica: mamãe do colega Juarez Araújo. Ela completa hoje 89 anos; Aniversaria amanhã nossa querida fã e leitora Dra. Maria de Lourdes Cano: Delegada de Polícia Civil; Silvio Lopes; Edgar Macedo; Lilian Vilela; Maria Cistina Souza; Stheven Razuk; Camila Tannous; D. Laicy Corrêa; nossa querida Antônia Inácio da Silva: da Mata do Jacinto; e Roberto Cunha.

NOSSOS BONS E QUERIDOS AMIGOS:

Meu amigo Corrêia: da velha guarda da Polícia Federal; Valmir Guarinão; Mêncio Corsino: de Água Clara; Sultan Rasslan: de Dourados; Taís Rodrigues: fotógrafa; Vereador Edu Miranda; Elza Fernandes: pré-candidata à Assembleia Legislativa; deputados: Gerson Claro; Jamilson Name; Zé Teixeira e Londres Machado.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.