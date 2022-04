Segunda-feira, 18 de abril de 2022.

AS ‘10’ MAIS.

PRIMEIRA:

Em Paranavaí um bimotor fez um pouso forçado com problemas na bequilha. O piloto voltou para pegar o avião e foi preso por ter contra si um mandado em aberto da Justiça do Amazonas por tráfico de drogas.

SEGUNDA:

Em Coronel Sapucaia outro avião – um monomotor – foi preso pela Federal e o Bope. Estava lotado de armas de groso calibre cocaína. O piloto fugiu.

TERCEIRA:

AVIVAD inaugurou no sábado um Play-Ground, levando a criançada de Aquidauana ao delírio. O equipamento foi doado graças à uma emenda do deputado estadual Jamilson Name, do PSDB. Parabéns.

QUARTA:

A Rússia deverá falir brevemente, disse

Úrsula Von der Leyen, presidente da Comissão Européia. As sansões estão afetando a economia russa. As exportações já caíram 70%. O PIB russo vai cair 11%. Bancos e setor de petróleo vão ser atingidos. Ela previu que a guerra Russia/Ucrânia vai durar muitos meses.

QUINTA:

Um racha na Júlio de Castilhos em Campo Grande matou uma jovem e feriu 5, inclusive o motorista que está em estado grave. Eles saíram de uma conveniência e se estatelaram contra um poste. Lamentável.

SEXTA:

Um ladrão que havia roubado uma loja de peças na Salgado Filho, invadiu a escola Alcídio Pimentel na V. Carvalho, mas cansado acabou dormindo na cozinha sendo preso pela GCM e reconhecido pelo dono da loja.

SÉTIMA:

Um táxi-aéreo que decolou de Jordão com destino a Rio Branco no Acre teve a porta aberta em pleno voo. Desesperados, passageiros tiveram que segurar a porta durante todo o voo até o pouso. Um dos motores teve que ser desligado para que a hélice não fosse danificada.

OITAVA:

Depois de dez anos sem executar prisioneiros a Carolina do Norte-EUA, vai executar o primeiro no final deste mês. Richard Bernard Moore teve opção de escolher sua execução: cadeira elétrica ou fuzilamento. Ele optou por fuzilamento por ser mais rápido. Moore cometeu homicídio em 1999.

NONA:

O pré-candidato Eduardo Riedel, do PSDB, vai de Bolsonaro para a presidência, selando aliança com Tereza Cristina para o Senado. Já o jornal “Estadão” fez projeção afirmando que Bolsonaro deverá ser o mais votado no MS na eleição deste ano.

DÉCIMA:

Inaugurado hoje depois de uma obra que durou 6 anos o corredor de ônibus da Brilhante. O corredor atende à sugestão das empresas de coletivos com faixa exclusiva e estações de transbordos em sentido contrário.

CHICOTADAS DO DIA!

Advogado “picareta” recebeu mais de R$ 35 mil reais em ação trabalhista e deu o “jagoné” no cliente “malufando” a grana. Comenta-se que ele diz não ter medo da OAB porque tem amigos fortes e influentes que impedirão qualquer sanção contra ele. Para esses fanfarrões, autênticos estelionatários que se escondem por detrás da “carteirinha” sujando a profissão, as nossas duplas-triplas chicotadas do dia.

