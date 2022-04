Quarta-feira, 20 de abril de 2022.

Hoje é Dia do Diplomata

Em nome da NISSAN FRONTIER: caminhonete com DNA japonês e do BR AGROBANK está no ar: AS ‘10’ MAIS

PRIMEIRA:

Mais um feriadão para emendar com a galopera. É amanhã, depois, depois e depois. Estradas vigiadas para evitar correria, ultrapassagens proibidas e bêbados ao volante.

SEGUNDA:

Novo desenho da política. A carta-compromisso assinada por 71 dos 79 prefeitos do interior mudou a geografia política e tornou Eduardo Riedel um superconcorrente.

TERCEIRA:

Internado novamente em São Paulo o jogador Edson Arantes do Nascimento – Pelé. Está numa clínica fazendo uma nova bateria de exames.

QUARTA:

A Secretaria Municipal de Saúde do Município alerta para um surto de doenças respiratórias que chegaram antecedendo o inverno em pleno outono. Upas estão lotadas e pediatras valendo ouro.

QUINTA:

Embalado nos aumentos malucos da Petrobras os usineiros resolveram entrar na dança e aumentar o preço do etanol, que nas bombas deixou de compensar abastecer com esse produto porque, na ponta do lápis, ele sai mais que a própria gasolina.

SEXTA:

Pecuarista comprou uma Mitsubishi e está esperando há mais de 6 meses um motor para sua caminhonete. Nem a Concessionária conseguiu resolver o problema. Isso é um absurdo.

SÉTIMA:

Carnaval começa hoje na Praça do Papa em Campo Grande. Primeiras a desfilar: Grêmio Recreativo Unidos do Aero Rancho e a Cinderela do José Abrão. Participem.

OITAVA:

Cirurgias eletivas estão suspensas e serão reagendadas. Mais de 6 mil pessoas aguardam nessa fila de reagendamento num verdadeiro “Deus nos acuda”. A Santa Casa precisa de 9 milhões para colocar suas contas em dia.

NONA:

A EXPOGRANDE que sempre foi um marco de tecnologia e exibição do avanço agropecuário deste estado acabou reduzida a um Festival de Shows sertanejos e nada mais. Conseguiram acabar com a mais bonita e esperada Feira do Centro-Oeste.

DÉCIMA:

A gasolina brasileira é a mais cara entre 170 países do mundo. O levantamento foi feito dia 11 último. A média mundial é de R$ 6,29 o litro. Aqui ela já rompeu a barreira dos R$ 7,29, e olha que estamos entre os “dez” maiores produtores de petróleo do mundo. Isso é uma pouca vergonha.

CHICOTADAS DO DIA!

Em Ponta Porã as polícias do Brasil e do Paraguai, investigando a tentativa de assassinato de Walesca Fermino, 27 anos prenderam o pistoleiro Douglas Vera (22), contratado por uma outra mulher para dar um fim à Walesca. Acredita-se que a mandante do crime seja a mulher legítima do amante de Walesca. O que falta para “fechar” a investigação é saber “Quem atirou em Douglas”. Para essa violência desmedida na nossa fronteira a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

ANIVERSARIANTES DO DIA:

Dr. José Kimei Wanderley Tobaru; ex-Secretário estadual de saúde Dr. Geraldo Resende; Eliane de Oliveira; Paulo Eduardo Palermo Martins; Camila Almeida; Joilson de Oliveira; Dilson Alves de Araújo; Guilherme Tabosa; Jornalista Edinho Neves; Rafael Alves e Wilson Nascimento.

NOSSOS BONS E QUERIDOS AMIGOS:

Deputado Jamilson e Fernanda Name; Roselene Medeiros; Graziele Machado; Terezinha Samways; Edil Albuquerque; Rosana Pedrossian; João Carlos: de Brasília-DF; Pessoal da Forros D’Itália; Profa. Soraya: da Semed; Arnaldinho Molina: em Atlanta-EUA; Vilma Felini: na Paraíba; Empresário Valdemir Guarinão e Roberto Razuk e D. Délia: em Dourados.

Segunda-feira eu volto.

Bom Carnaval a todos.

E dá licença que também sou filho de Deus.

Abraço.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuui.