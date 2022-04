Quinta-feira, 28 de abril de 2022.

Hoje é Dia da Sogra!!!

PRIMEIRA:

Pastor de 38 anos, que pregava em Itanhaém, Litoral de São Paulo, era um lobo em péle de cordeiro: Foi preso por fazer sexo com uma “ovelha” de 12 anos. A menina denunciou-o à polícia e ele já está atrás das grades.

SEGUNDA:

Em Praia Grande-SP, o marceneiro Marcos Francisco de Jesus (47), adquiriu um fardo de cerveja da AMBEV e dentro de uma das garrafas encontrou um dedo humano. A bebida foi recolhida pela distribuidora para análise do material.

TERCEIRA:

Na Rua da Liberdade, área central desta Capital, populares reclamaram da lentidão das obras de captação de esgotos. A Secretaria de Obras amanheceu no local. A obra ganhou velocidade e estará pronta na sexta-feira. Foi o que garantiu o ex-prefeito MT que ganhou aplausos de comerciantes e moradores.

QUARTA:

Prefeito de Porto Murtinho Nelson Cintra ligou ontem dizendo que os 20 milhões colocados pelo governo à disposição da sua prefeitura somente seria liberado caso a prefeitura tivesse projeto de obras. Como não tem…

QUINTA:

Casalzinho – ele com 28 e ela com 22 – presos no Campus da Universidade Federal de Mato Grosso fazendo o maior vuco-vuco dentro do carro. A PM chegou e acabou com a festa. O “pega-pega” estava sendo filmado e transmitido via WhatsApp.

SEXTA:

Só falta a Justiça concluir que foi o ex-Chefe de Segurança da Assembléia Ilson Figueiredo que se matou sozinho dentro de seu carro em alta velocidade para fugir dele mesmo. Ontem, todos os acusados foram inocentados por falta de provas. Isso é um absurdo.

SÉTIMA:

O auxílio Brasil, cópia “xingling” do Bolsa Família inventada pelo PT na época do Lula, agora vai pagar 400 reais para seus beneficiários. A medida, aprovada na Câmara Federal seguiu para o Senado, depois irá à sanção do presidente.

OITAVA:

Todo mundo achando e apostando que o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), agora pré-candidato a governador, possui um “áz” na manga que ninguém sabe. Há os que apostam que será uma solução vencedora de última hora, tipo “Royal Street Flash” do jogo de pôquer.

NONA:

Quem apostas nas “fake News” vai acabar processado e atrás das grades. A Justiça decidiu banir de vez as notícias mentirosas durante a campanha política deste ano, e já está à campo para proibir essa prática. Quem apostar ao contrário vai perder a liberdade “facim, facim”.

DÉCIMA:

Acontece dia 1° de maio a 2ª Festa da Linguiça Solidária, promovida pelo Rotary Club Cidade Morena de Campo Grande. Renda revertida para programas sociais. Ainda dá tempo de adquirir seu convite pelo fone 9.9800.0303 Com Dr. João Miguel. Participem.

CHICOTADAS DO DIA!

População em polvorosa. A ladrãozada perdeu o medo da polícia e estão invadindo casas à luz do dia, roubando fios e causando prejuízos enormes especialmente aos órgãos públicos. Só a prefeitura de Campo Grande já gastou mais de R$ 2 milhões repondo fios de cobre roubados. Enquanto isso a polícia… (colocar ronco)… Para a situação a nossa dupla-tripla chicotadas.

