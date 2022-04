Sexta-feira, 29 abril de 2022.

Hoje é o Dia Internacional da Dança.

PRIMEIRA:

Luan Santana é a atração de hoje na Expogrande. A FM-101.9 está sorteando ingressos. Ele descansou esses dias em Jaraguari. Matou as saudades de parentes e amigos, conviveu com os parentes e chegou a ser convidado para ser o futuro prefeito da cidade.

SEGUNDA:

O pré-candidato a governador Eduardo Riedel, cumpre hoje extensa agenda no interior. Começou por Aparecida do Tabuado. Amanhã faz Três Lagoas e Caracol e de lá almoça na Festa da Linguiça em Maracaju. Domingo a tarde ele participa da comemoração pelo Dia do Trabalho em Campo Grande.

TERCEIRA:

A reforma no Parque dos Poderes em nossa Capital está arrancando elogios merecidos. O local está renovado, lindo, limpo e com um visual maravilhoso. Ao engenheiro Carlos Clementino da ENGEPAR os nossos parabéns!

QUARTA:

Transporte escolar rural de Campo Grande ameaça parar a partir de segunda-feira. Empresários reclamam a falta de pagamentos dos meses de fevereiro, março e abril.

QUINTA:

Sucesso a entrevista da médica neurologista-pediátrica Dra. Maria José Maldonado no programa Boca do Povo de hoje, falando sobre o Transtorno do Espectro Autista. Ela vai estar sexta-feira no programa novamente à disposição dos ouvintes interessados no assunto. Não percam.

SEXTA:

Vereador Edu Miranda, de Campo Grande, preparando um projeto de lei que vai colocar na parede os receptadores de fios de cobre roubados. Eles terão que ter ficha de quem vender cobre em seus comércios. Com as informações a polícia vai checar a procedência do material com os vendedores. Quem não tiver documentação vai responder por crime de receptação. Essa lei é de tirar o chapéu.

SÉTIMA:

A ex-ministra Tereza Cristina protagonizou o ex-ministro Shigeaki Ueki quando ele entrou dançando por terem descoberto petróleo. A fábrica UFN3 que havia sido negociada com o grupo russo Acron, que havia deixado a ministra saltitante deu em nada. A venda foi cancelada.

OITAVA:

Jovem campo-grandense de 23 anos que fazia ligações de internet em Aquidauana morreu ontem eletrocutado. O choque de alta tensão foi de 13,5 mil volts. Ele morreu na hora, ficando agarrado ao poste através do cinturão de segurança.

NONA:

Em Anastácio, um poço profundo, com acúmulo de monóxido de carbono, matou dois irmãos asfixiados e colocou um bombeiro na UTI por exalar o poderoso gás tóxico que na II Guerra era usado nas câmaras de gás na Alemanha nazistas. Foi outra tragédia.

DÉCIMA:

Movimento na Acrisul para tirar Jonathan Pereira Barbosa da presidência. No comando do Parque de Exposições ele foi um desastre. Com ele as coisas andaram de marcha-à-ré a ponto da tradicional Expogrande deixar de existir. Os pecuaristas tradicionais não mais aceitam Jonathan no comando da entidade fazendeira.

CHICOTADAS DO DIA!

Bacana que à meia-noite virava bicho foi flagrado dentro do seu carrão com um travesti no maior vuco-vuco em numa área pública. Os dois foram pegos. Dizem que o “bacana” metido a machão e chegado a “Danoninho” parecia um urso panda de tão cabeludo, e engraçado vestindo lingerie vermelha. O caso é hilário, se não fosse triste. Para esses que não se assumem, ficam nos armários e mentem se passando por machões, a nossa dupla-tripla chicotadas.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.