Terça-feira, 10 de maio de 2022.

Hoje é dia da Cozinheira.

PRIMEIRA:

A FM-EXCÉLSIOR de Nova Andradina-MS, comemora hoje 20 anos de radiofonia, audiência, programação e trabalhos de qualidade ao povo nova-andradinense. Aos colegas Maurício Picarelli e Antônio Luiz os nossos parabéns!

SEGUNDA:

Sérgio de Paula que já coordenou as campanhas de Reinaldo Azambuja para deputado estadual e federal, para prefeito de Campo Grande e para Governador, deixou o Governo do Estado. Vai coordenar a campanha de Eduardo Riedel.

TERCEIRA:

Até agora não se sabe quem deverá ocupar a vaga deixada por Sérgio de Paula na Casa Civil. Há uma disputa pelo cargo, mas a última palavra caberá ao governador. Por enquanto, dentre todos os nomes ventilados o mais forte é o do amigo Tuta, ex-prefeito de Ivinhema e atual adjunto da SEGOV. Os demais nomes não passam de meras especulações.

QUARTA:

TJMS mandou periciar o valor da Fazenda da pecuarista Rosely do Amaral Gomez, para quitar uma dívida de 2,540 milhões do ex-senador Delcídio do Amaral. A fazenda está localizada no Pantanal de Corumbá.

QUINTA:

A Petrobrás deu mais uma apertada nos preços. Desta vez foi o diesel que nas refinarias aumentou quase 9% por cento. Já tem posto vendendo o diesel a quase 6,85 o comum e o diesel S-10 a 6,95 o litro. Isso é um absurdo.

SEXTA:

A justiça negou novo pedido de “habeas corpus” solicitado pela defesa do empresário Jamilzinho Name Filho e do GCM Marcelo Rios. Os dois ainda tem mais 4 processos decorrentes da “Operação Omertá” para serem julgados

SÉTIMA:

O juiz Ariovaldo Nantes Nogueira, da 1ª Vara de direitos difusos, coletivos e Individuais Homogêneos, negou liminar para a Acrissul. O Parque de Exposições continuará fechado. Comenta-se que as multas geradas por desobediências beiram a R$ 12 milhões de reais.

OITAVA:

Em Três Lagoas ladrões e receptadores de fios de cobre e alumínio roubados tomaram uma traulitada da polícia. A Operação “Mão-de-ferro” apreendeu 12 quilos de cobre e prendeu duas pessoas. Em Campo Grande a Operação Vastum apreendeu quase uma tonelada de cobre, prendeu 16 pessoas e cumpriu 6 prisões.

NONA:

Prefeita Adriane Lopes começou mexer no chamado “segundo escalão” nomeando secretários para setores subalternos. Comenta-se que a partir de novembro a mexida vai ser pra valer, inclusive no chamado primeiro escalão.

DÉCIMA:

Em Santa Cruz do Rio Pardo-SP, um pároco da cidade, irritado com a invasão da igreja, resolveu fazer justiça com o próprio carro, atropelando o ladrão, mandando-o para o hospital todo quebrado. Depois do crime o padre fugiu.

CHICOTADAS DO DIA!

Bolsonaro precisa achar urgente uma solução para os aviltantes lucros da Petrobras que no primeiro trimestre deste ano apresentou lucro de 44,5 bilhões de reais. Os preços da gasolina e do diesel estão matando a economia brasileira e empobrecendo ainda mais o povo. Em época de campanha de reeleição, cada centavo que sobre são milhares de votos perdidos. Para os preços que estão sangrando nossa economia a nossa dupla-tripla chicotadas.

