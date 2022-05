Quinta-feira, 12 de maio de 2022.

Hoje é o Dia Mundial do Enfermeiro.

Primeira:

De tradicional família política mirandense o médico Diogo Bossay entrou na política. É pré-candidato a deputado estadual pelo MDB e já botou o pé na estrada.

Segunda:

A JBS principal investidora na campanha da ministra Tereza Cristina ao Senado, registrou um lucro 5,1 bilhão de reais e vai distribuir aos seus acionistas 2,2 bi em dividendos.

Terceira:

A moeda digital Bitcoin caiu mais da metade do preço registrado no pico de valorização em novembro do ano passado. A tendência para este segundo trimestre é de baixa.

Quarta:

Rodrigo Alves Cordeiro, Irmão do ex-BBB Fael, colidiu com uma anta em Nova Alvorada do Sul. Após a colisão ele perdeu a direção capotando várias vezes. Rodrigo nasceu de novo.

Quinta:

Avião Caravan caiu na tarde de ontem próximo a Boituva-SP, depois de bater numa torre de alta tensão. Nove pessoas estavam na aeronave que milagrosamente não matou ninguém, embora duas delas tenham sido resgatadas em estado grave.

Sexta:

Novo ministro de Minas e Energias Adolfo Saschsida, disse na noite de ontem que vai acelerar estudos para privatizar a Petrobras e a Eletrobras, mas não falou nada a respeito da sistema de dolarização utilizado pela Petrobras na comercialização do petróleo no país.

Sétima:

Em PJC a arma de um pistoleiro azarado deu sorte para vítima que seria executada. Adolfo Lezcano Rojas sofreu apenas ferimento no braço. O pistoleiro trapalhão estava num dia de muito azar. A arma falhou, o pente caiu, ele tropeçou e teve sorte de escapar sem fazer o “serviço”.

Oitava:

De janeiro a abril deste ano quase 57 mil recém-nascidos foram registrados sem o nome do pai, e as mães não denunciaram a paternidade. O país está virando o paraíso das Mães-solo, isto é: aquelas que assumem sozinhas. É o maior número nos últimos anos.

Nona:

Um bebê que está internado em Campo Grande, natural de Corumbá, já teve mais de “trezentas” pessoas interessadas em adotá-la.

Décima:

A esposa do deputado federal Beto Pereira, do PSDB, conseguiu colocar o marido numa saia justíssima, ao fazer comentário infeliz envolvendo a mãe do Youtuber Felipe Neto. Sonaira Barbosa obrigou seu marido a comentar contra ela nas redes sociais, deixando sua esposa catando papéis na ventania.

CHICOTADAS DO DIA!

Olha o que a inflação está fazendo ao povo brasileiro: tomate subiu 177%; repolho:176%; legumes: 89%; Batata: 82%; melancia: 66%; açúcar: 53%; diesel: 52%; gás de cozinha: 39%; gasolina: 26%. Campo Grande é a 3° mais cara do país. Isso é uma vergonha e merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

