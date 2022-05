Sexta-feira, 20 de maio de 2022.

Hoje é o Dia Nacional do Pedagogo.

Em nome da NISSAN FRONTIER: caminhonete com DNA japonês; e BR AGROBANCO: O primeiro banco digital de Mato Grosso do Sul, está no ar: AS ‘10’ MAIS!

Primeira:

Quando fecharam a ala de psiquiatria da Santa Casa todo mundo sabia que ia fazer muita falta, mas neste país o imediatismo sempre está acima das necessidades, e deu no que está dando.

Segunda:

Imagens fortes mostram um homem fazendo amor com um poste de iluminação elétrica. Seria engraçado se não fosse trágico. Ele se despe, se enrosca no poste, abraça, beija e faz movimentos. Quem viu me contou que o poste chega apagar a luz…

Terceira:

Pesquisa GENIAL/QUAEST de terça-feira para presidência, nos 4 maiores colégios eleitorais do Brasil: S. Paulo: Lula 39%, Bolsonaro 28; Rio de Janeiro: Lula e Bolsonaro empatados em 35%; Minas Gerais: 44% lula e 28% Bolsonaro. Na Bahia a surra é grande: 63% Lula e 17% Bolsonaro.

Quarta:

Segundo a pesquisa: o PT em São Paulo pela primeira vez, desde 2002 não liderava uma pesquisa, e desta vez Lula parece que vai fazer barba, cabelo e bigode. No Rio, simulação de 2° turno, Lula vence Bolsonaro por 47 a 38.

Quinta:

Chegou na tarde de ontem em Aquidauana a masseira G. Paniz, adquirida por um empresário de Campo Grande e doada ao Projeto MULHERES PADEIRAS da Avivad. Foi uma tarde de festas e orações em agradecimento ao bom coração do empresário. O equipamento custou próximo de 20 mil reais.

Sexta:

Faleceu ontem, no Dia de Santo Ivo (Padroeiro dos Advogados) a Dra. Cleusa Spíndola, 85 anos. Ela deixou: 3 filhos, 10 netos e 14 bisnetos. Foi uma pioneira na advocacia, professora da FUCMAT, aposentada mudou-se para os Estados Unidos e foi uma pessoa querida e amada. Deixou exemplos de cidadania a todos e agora descansa na luz do Senhor.

Sétima:

Bombástica e elogiável a entrevista do ex-juiz federal e pré-candidato ao senado Dr. Odilon de Oliveira no programa “Boca do Povo”. Arrancou aplausos pela sua sinceridade, simplicidade e forma preocupado com o povo. Parabéns!

Oitava:

Elon Musk chegou hoje no Brasil para se reunir com Jair Bolsonaro. O governo vai negociar o projeto de implantação de internet na Floresta Amazônica. Musk possui uma fortuna maior que todo o PIB do Uruguai, Paraguai e Costa Rica, avaliada em 1 trilhão de reais. Ganha por hora 36 milhões de reais. É o homem mais rico do mundo.

Nona:

Segunda-feira o pré-candidato a governador André Puccinelli (MDB) será o principal entrevistado do programa “Boca do Povo”.André promete abrir a mala de ferramentas e vai falar sobre tudo. Não percam.

Décima:

Serviço de Inteligência da SEJUSP e demais agências do Brasil trabalhando a todo vapor em conjunto com as forças policiais do Paraguai. A meta é descobrir e prender os assassinos do prefeito José Carlos Acevedo, que está em morte cerebral, mas os médicos ainda não o declararam morto.

Chicotadas do dia!

A imagem de um homem fazendo amor com um poste de iluminação no Aero Rancho está correndo o mundo, e mostra a falta de necessidade de locais para internação dessas pessoas com deficiência mental. O fechamento de locais de internações mostra desleixo e desamor para com essas pessoas, e isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

D. Dorcelina Vaz de Oliveira: mamãe da Vaci e sogra do Caetano, residente em Uberlândia-MG; Eser Cáceres: do Midiamax; Thalita Melo; Daniele Barili; Dr. Décio Braga: advogado trabalhista; Dr. Antônio Siufi Neto; Eder Felício Tavares; Solange Name; Miro Chaves; Rosângela Flávio; Paulo Rogério Bernardes; Alessandra Rollon e Soraia Vila Maior.

Nossos bons e queridos amigos:

Nosso querido Canequinha em Recife-Pernambuco; Thaís Santos da ALS Transportes; Avelino Neto; Chiquinho Telles; Empresário Roberto Berg; Dr. Luís Pedro Guimarães; Radialista João Bosco de Medeiros; Dr. Marcelo Salomão: pré-candidato a deputado estadual; Tavane: assessora de imprensa da deputada Mara Caseiro; José Duarte Neto; Luciano Martins: da Funsat; Izaías Medeiros: Fotográfo; Moises Palácio: Jornalista; Angelo Guerreiro: Prefeito de Três Lagoas; Desembargador do TJMS Alexandre Bastos e pessoal da Nativa-FM da cidade de Miranda.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.