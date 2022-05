Terça-feira, 31 de maio de 2022.

Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco.

Primeira:

Termina hoje o quinto mês do ano. Passou voando. Estamos na metade de 2022. Ano eleitoral que mal começou e já tem botinadas por todo lado.

Segunda:

O pré-candidato Marquinhos Trad passou pelo programa “Boca do Povo” na manhã de hoje para um bate-papo improvisado. Foi show.

Terceira:

Amanhã na FM-101.9 tem: a pré-candidata a governadora pelo PT Dra. Gisele Marques. De quebra o ex-secretário de Finanças da prefeitura Pedrossian Neto.

Quarta:

Enquanto todo mundo corre atrás de encantar o eleitorado, quem continua percorrendo o estado e invertendo a campanha é o pré-candidato a estadual Eduardo Riedel. Campanha é isso.

Quinta:

Outro que além de percorrer o estado conta com o apoio e a orientação de duas grandes guerreiras é o deputado Londres Machado. Sua filha Graziele Machado, ex-vereadora recordista de votos e ex-deputada estadual, e sua esposa D. Hilda, atual prefeita de Fátima do Sul, estão na retaguarda dessa campanha vitoriosa.

Sexta:

A “esquerda” continua sendo ajudada pela Petrobras que agora diz abertamente que “pode faltar óleo diesel”. Com uma cabo eleitoral como essa, o Bolsonaro nem precisa mais de adversário.

Sétima:

A senadora Simone Tebet, do MDB, continua pressionando para ser a terceira via à Presidência da República. Simone está igual a Coca-Cola: só tem pressão…

Oitava:

Foi só dar um “gritinho” que os técnicos da Agetran já apareceram na 26 com a Joaquim Dornelas e botaram o semáforo preguiçoso pra trabalhar.

Nona:

Quem está indo visitar parentes na Europa é nosso querido Junior Avesani a RFK/Bamboa. Depois da Suécia ele promete uma passadinha na Itália para visitar os “Avezanis” de lá.

Décima:

Inaugurada ontem uma nova agência Sicredi na capital, a primeira do Nova Lima. O pedido havia sido feito há 2 anos pelo conhecidíssimo Tomás, o barbeiro, liderança do bairro.

Chicotadas do dia!

Os “hackers” estão fazendo hora extra e estragando a conta de muita gente. Já invadiram as contas de Soraya Tronicke, Coronel Davi e agora Luíz Ovando. Nas invasões ele publicam vídeos de pornografias. Isso é uma canalhice. Uma vergonha. Merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

