Quarta-feira, 1 de junho de 2022.

Hoje é o “Dia da Imprensa”

Primeira:

Terminou maio e já entramos em junho que finaliza o primeiro semestre do ano. Junho começa com excelente notícia para os mais de 83 mil servidores estaduais: os salários já podem ser sacados na rede bancária. Parabéns, governador Reinaldo Azambuja.

Segunda:

Dentista que se deliciava com material pornográfico infantil, preso ontem pela DEPCA, vai passar hoje por audiência de custódia. Se ganhar a liberdade, mesmo com tornozeleira eletrônica.

Terceira:

Consórcio de oito grandes empresas promete substituir no mercado brasileiro até 2025, pelo menos 10% da frota nacional em veículos elétricos. Também prometem construir 10 mil postos de abastecimento. É a energia que move o mundo mudando de mãos.

Quarta:

Ladrão “pé de veludo” invadiu casa na Vila Sobrinho, roubou celulares, mochila e dinheiro. Até ali “tudo bem”. Na saída um dos celulares tocou e pilhado em flagrante o ladrão chegou fazer cocô nas calças. O fedorento, está em cana.

Quinta:

Motorista de aplicativo que havia saído de uma “cana” por drogas e violência doméstica, foi fechado no trânsito e o “estanho” comeu. Mandaram-no direto para a “Cidade dos Pés Juntos”. Corumbá não está muito diferente que Ponta Porã.

Sexta:

Mascate entregou 2,2 mil em roupara para uma mulher vender. Ela não conseguiu vender tudo, mas tirou a comissão do pouco que vendeu e quis entregar o resto, mas ele não aceitou a devolução e ainda ameaçou-a de morte. O caso está na polícia.

Sétima:

Pesquisa da FSB/PESQUISA, registrada na Justiça Eleitoral n° BR03196/2022 deu o seguinte resultado: Lula subiu de 41 para 46% pontos. Bolsonaro com 32%. Ciro Gomes 9% e Simone Tebet 2%. Lula abriu, segundo a pesquisa, mais 5 pontos em cima de Bolsonaro. Nas 9 simulações de 2° turno Lula venceria todos os adversários. Com Bolsonaro: 54% a 35; Com Ciro: 49 a 27%; Com Simone: 53 a24% e com Tasso Jereissati 55 a 20%.

Oitava:

Difusora Pantanal/FM-101.9 comemora hoje 5 anos de atividades radiofônicas nas ondas de FM. Inaugurada em 26 de agosto de 1939, trabalhou 78 anos em Ondas Médias e há 5 anos migrou para FM. É líder de audiência; 4ª maior emissora sertaneja do País e a 46° entre as 6.600 rádios brasileiras mais ouvidas.

Nona:

O ex-juiz Dr. Odilon de Oliveira “espinafrou” a ex-ministra Tereza Cristina por fugir do plenário da Câmara Federal para não votar na redução de ICMS dos combustíveis de 30 para 17% em MS. Odilon, que é pré-candidato a senador, pergunta a Tereza: Você é candidata para o povo ou capacho do governador?

Décima:

O risco de faltar diesel no Brasil é real. A Petrobras alerta que tem estoque para mais 40 dias. Se isso acontecer Bolsonaro enterra de vez sua reeleição, é o que dizem seus adversários. A crise é real. Apertem os cintos. O piloto sumiu.

Chicotadas do dia!

Quem fez a vistoria no Detran nesta manhã se decepcionou com a ausência do responsável para assinar os laudos. Segundo consta o responsável saiu para comemorar o lançamento da carteira digital deixando de cumprir com suas obrigações. Para a falta de respeito aos consumidores dos serviços do Detran, a nossa dupla-tripla chicotadas.

