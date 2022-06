Quinta-feirqa 2 de junho de 2022

Hoje é o Dia Sem Impostos.

Hoje é o “Dia Mundial da Prostituta”. Dia 2 de junho de 1975, 150 prostitutas ocuparam uma igreja na França protestando contra multas e detenções numa guerra contra o rufianismo e assassinato de colegas que sequer eram investigadas. Igreja e população apoiaram o ato. Elas exigiam reconhecimento e respeito.

Hoje também é o “Dia Sem Impostos”. Em Campo Grande três shoppings, 4 lojas de materiais para construções, rede de lojas de móveis e eletrodomésticos, cervejarias e escolas do Ensino Fundamental. É a 16ª edição da data comemorada em todo o Brasil.

Detran lançou ontem no MS a CNH DIGITAL. Um avanço em um documento que noutros países sem ele nada funciona. Nela é possível colocar o nome social, códigos atualizados, uso de tintas fluorescentes e que reagem à luz ultravioleta. Parabéns!

Decretada a prisão preventiva dos executores de Rikelmy Lorran Figueiredo Toguiciole, no Aero Rancho. Marcos Vinícius, de 20 anos, e José Ribamar (18), receberam R4 1,5 mil pela pistolagem encomendada por um preso da Segurança Máxima. O advogado de um deles mentiu ao delegado. Os pistoleiros já sentaram no colo do delegado e foram enviados pro cadeião.

Três assaltantes que invadiram uma casa no Jd. Veraneio na tarde de ontem se deram mal com a ação da PM. Um foi mandado pro inferno e teve na Terra seu CPF cancelado. Outros dois que fugiram foram presos pelo BPCHOQUE. A “boca do baralho” para eles não estava boa, mas quiseram tentar a sorte e se deram mal.

Dos 29 vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, dezoito já se declararam pré-candidatos a algum cargo eletivo neste ano. Como podem se candidatar sem se afastar do cargo, eles estão divididos entre “fominhas” -os que não vão convocar suplentes – e os não “fominhas” que vão abrir a chance para os seus suplentes.

Uma estatística recente em Campo Grande constatou que 70% dos motoristas que se envolvem em acidente de trânsito ou estão com documentos atrasados ou não possuem CNH. Isso é uma vergonha.

O Instituto Paraná Pesquisas constatou em sua mais recente apuração “estimulada”que Lula está e, 1° com 41.4%. Bolsonaro 35.3%. Ciro Gomes 7.7% e Simone Tebet com 1.4%. Margem de erro 2.2% para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela Corretora BGC Liquidez, registro TSE n° BR04618/2022. Ouvidos 2020 eleitores. Nível de confiança 95%. No item “espontânea” Lula e Bolsonaro estão em empate técnico: Lula com 28.3% e Bolsonaro 27.3%. Numa simulação de 2° turno Lula venceria Bolsonaro com 47.3% e Bolsonaro com 39.2%.

Queixa de mãe contra EMEI pode não corresponder à verdade. A DEPCA está investigando. Os fatos são superficiais demais para serem encarados como verdade. Outra investigação seria o denuncismo contra EMEIS visando empanar o brilho da administração da prefeita Adriane Lopes. Podem, as denúncias, ter finalidade e objetivos políticos.

Caminhonete de empresário que nunca foi à Nova Andradina foi multada naquela cidade sob a alegação de que o motorista estava dirigindo e falando ao celular. O veículo é logotipado com o nome da empresa e de uso exclusivo da diretoria. No dia da multa o empresário estava internado em Campo Grande. O caso virou um mistério. É possível que um “clone” do veículo tenha sido multado na cidade. Isso já aconteceu algumas vezes envolvendo empresas. Tempos atrás traficantes logotiparam um caminhão “baú” com o nome da Gazin. Isso merece nossa dupla-tripla chicotadas.

