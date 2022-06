Sexta-feira, 3 de junho de 2022.

Hoje é o Dia Mundial da Bicicleta.

AS ‘10’ MAIS”

Primeira:

Governo do Estado regulamentou a Lei 5.720 ressuscitando a LOTESUL. Decreto saiu publicado hoje. A execução ficará a cargo da Secretaria de Fazenda. A Lotesul poderá ser explorada direta ou indiretamente. A receita líquida será destinada: metade para financiamento de programas habitacionais; 25% à seguridade social e 25% a programas de desporto, educação, saúde desenvolvimento social e segurança pública.

Segunda:

Ontem foi dia nervoso na bolsa do “Quem fica com quem”. Petistas foram ao Governador tratar de “assuntos” e aproveitaram para apresentar os candidatos Jaime Teixeira (FETEMS) a federal e Lucílio Nobre (ACP) a estadual. Lula terá palanque no MS garantido pelos petistas. Gisele Marques é candidata a pré-governadora pelo partido.

Terceira:

Harfouche colocou a “cara pra fora” e já tomou porrada. O MP mandou investigá-lo por falsa declaração ao dizer que “promotor de justiça aposentado”. Pela declaração mentirosa Harfouche poderá ser enquadrado no artigo 350 do Código Eleitoral e pegar até 5 anos de cadeia e multa.

Quarta:

A vereadora petista Camila Jara, que esteve em reunião no Governo, disse que “tratou simplesmente de assunto de interesse da população”. Outros disseram que o espetáculo foi para apresentação dos Jaime Teixeira (FETEMS) e Lucilio Nobre (ACP). Há um medo que o PT negocie com o PSDB.

Quinta:

Megasena teve o segundo dos três sorteios desta semana. Dezenas sorteadas ontem foram: 23, 36, 42, 48, 54 e 58. Uma aposta do Rio de Janeiro levou 3,6 milhões.

Sexta:

O pré-candidato a governador André Puccinelli, do MDB, visitou ontem Aquidauana. Foi ao conjunto Cristóvão, no bairro Nova Aquidauana, construído no seu governo e causou alvoroço. À noite fez uma baita reunião no estacionamento do Shopping Atlântico e hoje foi o entrevistado da NOVA FM em Anastácio.

Sétima:

Em Anastácio os motoristas das ambulâncias cruzaram os braços quando o assunto for transladar doentes para a Capital. A prefeitura não lhes paga diárias de viagem. O prefeito Nildo que está no centro da discussão não está nem aí: não depende de nada da cidade. No meio da briga está o povo anastaciano prensado entre a cruz e a caldeirinha.

Oitava:

E o imóvel da família que era uma garantia de cidadania aos cidadãos brasileiros contra os bancos deixou de existir. Deputados federais se juntaram e votaram a favor dos bancos e contra os cidadãos. Votaram pelos bancos: Rose Modesto, Beto Pereira, Luiz Ovando e Tereza Cristina.

Nona:

Comentário na política de hoje: Tereza Cristina já se acertou com o Capitão Contar para ser seu suplente. A escolha é boa. Contar não tem dinheiro, mas tem votos. E se faltar grana a JBS resolve.

Décima:

Assaltos a usuários de coletivos voltaram de forma virulenta e a polícia parece não estar “nem aí”. Também, com esse frio, colocar polícia para guardar usuários de coletivos é ou não é uma judiação?

Chicotadas do dia!

O preço da arroba do gado segue o mesmo padrão de gasolina para o povo. O preço caiu 34 reais em dois meses, mas a carne continua inacessível nos açougues. A gasolina também está assim: o preço sobe baseado no dólar. O dólar recusa e os preços altos permanecem. Esse é o Brasil que ninguém quer. Isso merece a nossa dupla-tripla chicotadas.

