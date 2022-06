Sexta-feira, 10 de Junho de 2022.

Hoje é o Dia da Língua Portuguesa.

Em nome da NISSAN FRONTIER, caminhonete com DNA japonês, e do BR AGROBANCO o primeiro banco digital de Mato Grosso do Sul, está no ar: AS ‘10’ MAIS.

Primeira:

Quem caiu na rede foi o biscoito “aveia e mel” da Nestlé, que foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor. As bolachas “aveia e mel” não contém mel o que configura “propaganda enganosa”.

Segunda:

Em Campos Altos, na Paraíba um homem foi ferido no abdômen por um tiro. Diligenciando a polícia descobriu que a vítima se feriu acidentalmente na “sua” fábrica de armas.

Terceira:

Médicos sanitaristas voltaram a recomendar máscaras para ambientes fechados. O covid-19 voltou a atacar, especialmente as pessoas que estão se aglomerando e desrespeitando a regra de limpeza de mãos e outras recomendações.

Quarta:

A pré-candidata à presidência da República senadora Simone Tebet (MDB) testou positivo para covid-19, que só ontem matou 145 pessoas. Ela disse que já tomou a 3ª dose de vacina e que seus sintomas são leves.

Quinta:

Na rodovia que demanda à cidade Araraquara-SP, um jornalista que cobria o setor acabou descobrindo que uma das vítimas fatais de um acidente entre um carro e uma carreta era Carlos Alberto Baldassari – seu filho.

Sexta:

Já decorridos 4 anos da execução do chefe de segurança da Assembléia Ilson Martins Figueiredo e o crime não foi solucionado. Falando nisso, há 19 anos foi executado o jornalista Edgar Pereira de Oliveira e o crime também está na prateleira dos insolúveis.

Sétima:

Pré-candidata a governadora Rose Modesto (UB), foi à Polícia Federal e denunciou estar sendo vítima de “fake News” que afirma ter ela deixado de disputar a eleição deste ano. “Não aceito ser vice de ninguém. Perdendo ou ganhando sou candidata”, disse ela.

Oitava:

Não é verdade que o CEINF Michelli Locatelli esteja passando por dificuldades, usando água suja ou com falta de merenda. Trata-se de “fake News” nessa enxurrada de mentiras que tem como objetivo desqualificar o bom trabalho da prefeita Adriane Lopes.

Nona:

A Santa Casa de Campo Grande está novamente em dificuldades. Passarinho me contou que está faltando lençóis e até materiais simples como gaze e outras necessidades hospitalares.

Décima:

A notícia de maus-tratos que acusava uma professora e a escola Mon Petit caiu por terra. Nada do que foi denunciado era verdade. A Polícia Civil investigou e concluiu o caso. Agora, a direção da escola vai tomar providências jurídicas contra as denunciantes.

Chicotadas do dia!

Clima de tensão na fronteira. Uma operação deverá ser realizada para apurar um consórcio que pagou 120 mil dólares para matar o promotor paraguaio Marcelo Pecci que estava em férias na Colômbia. Dizem que no meio dessa ‘sujeirada’ tem gente grossa: fazendeiros, policiais e até políticos. Isso merece nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes do dia!

Meu primo Paulo Cesar: o PC da Funasa; Nosso querido Dr. Hélio Mandetta; Dra. Vera Lúcia dos Santos; A sorridente Lucinha Fachini; Pra. Márcia Mega; Luciene Ferreira de Vasconcelos; Mayza Ferreira; Nilson Antônio Gasparetto e Tiago Lopes de Faria.

Nossos bons e queridos amigos:

Deputado e secretário de governo Eduardo Rocha; Gilvan Lima: dono do gabinete da única deputada da Assembléia (risadas); Marcos Jara; Dr. João Batista da Unimed; Ver. Edu Miranda; Jornalista Bia Arraes; Chiquinho Telles; Eplonito Rocha e Claudio de Aquidauana.

Terça-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.