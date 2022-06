Quarta-feira, 15 de junho de 2022.

Hoje é o Dia Mundial da Energia Eólica

Primeira:

Trabalhador nordestino de 22 anos morreu afogado em soja num galpão graneleiro em Chapadão do Sul. O cinturão de segurança que o prendia se rompeu e ele caiu próximo à moega, entrando pelo sumidouro, sendo encontrado no dia seguinte já morto. Isso é uma vergonha.

Segunda:

Saiu ontem a pesquisa Real Big Time Big Data, da Rede Record, registrada sob número TSE MS-02697/2022 para governo do estado: Marquinhos Trad (PSD) 22%; André Puccinelli: 21%; Rose Modesto 15%; Capitão Contar 9%; Eduardo Riedel: 8%; Gisele Marques:2%; Luhhara não pontuou. Brancos/Nulos 8%.

Terceira:

Pesquisa Big Data sobre a rejeição dos pré-candidatos: Puccinelli (MDB) 51%; Marquinhos Trad: 25%; Rose Modesto: 19%; Capitão Contar: 17%; Eduardo Riedel: 14%; Gisele Marques: 12 e Luhhara: 8%.

Quinta:

Avaliação do governo de Reinaldo Azambuja (PSDB): aprovado por 47% dos entrevistados. Desaprovam 36%; Não souberam/ Não responderam: 17%.

Sexta:

Para o Senado “estimulada”: Tereza Cristina 28%; Odilon: 15%; Henrique Mandetta: 12%; Sergio do Avante: 5%; Marun: 2%; Jeferson Bezerra: 1%; Adonis Marcos e Wilson Joaquim: não pontuaram. Brancos/nulos 11%; Não responderam 23%. Pesquisa feita por telefone. Margem de erro 3 pontos. Grau de confiança 95%.

Sétima:

Em Pedro Juan Caballero o assassino Marcio Abacate está cercado por forças policiais. Ele é apontado como o assassino do falecido prefeito José Carlos Acevedo, atentado acontecido em 17 de maio que feriu Acevedo gravemente, tendo ele morrido dois dias depois.

Oitava:

Uma alta fonte do Governo do Estado me garantiu que “até as convenções, Eduardo Riedel – candidato a pré-governador pelo PSDB – está apenas pavimentando o caminho. Os “tucanos” prometem um arrancadão do tipo “dragster”. A campanha tucana está baseada em não arrancar antes da hora.

Nona:

No frigir dos ovos o plano de Jair Bolsonaro para reduzir a queda do preço do diesel e da gasolina pode não passar de uma “picaretagem política”. Os governos reduzem o ICMS, a Petrobras aumenta o máximo nas refinarias. Em dezembro tudo volta ao normal e o povo brasileiro vai dançar a “conga” sem saber dançar.

Décima:

Em Aquidauana a Campanha estadual de combate ao feminicídio está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e coordenada pela equipe do Centro de Referência e Atendimento à Mulher. O trabalho visa sensibilizar e conscientizar a sociedade a respeito de mortes violentas e os mecanismos de proteção à mulher em situação de violência.

Polícia desmontou quadrilha que cometeu 42 furtos de gado em fazendas de Rochedo, Corguinho e no distrito de Baianópolis. Eles tinham até BMW além de freezers motosserra, máquina de moer e ferramentas para abate. Um ladrão fugiu, mas está identificado. A caminhonete usada para transportar o gado abatido tinha placa de Aquidauana e por ela a polícia chegou à quadrilha. Um deles estava morando no Jd. Corcovado. Todos os envolvidos são reincidentes. Esses merecem nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

