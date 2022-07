Sexta-feira, 1 de julho de 2022.

Hoje é o Dia da Vacina contra a Tuberculose

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Ontem foi dia de Bolsonaro em Campo Grande e das palhaçadas que acontecem quando dois homens disputam a mesma coisa. Na chegada o Presidente já deu uma cortada no capitão Contar pedindo pra ele não fazer qualquer filmagem.

Segunda:

Depois o presidente continuou sendo perseguido pelo deputado Contar que ficou “bicudo” quando o presidente embarcou no carro junto com o pré-candidato a governador Eduardo Riedel.

Terceira:

Motociata calculada em 3 mil motos: as mais lindas e caras do mercado. A cidade parou para ver a nata da sociedade desfilar o que significou 5,5% do contingente de motos registradas nesta Capital. Foi um momento em que a cidade parou para ver os ricos passar.

Quarta:

Quem roubou a cena foi a claque do candidato Marquinhos Trad que não deixou o Bolsonaro discursar a ponto de irritá-lo. O ex-prefeito de Campo Grande era aclamado a todo instante e no final Bolsonaro não puxou a brasa nem para um, nem para outro. Foi frustrante.

Quinta:

Os números da vinda de Bolsonaro, colocados na ponta do lápis, não foram assim espetaculares, senão vejamos: Das 550 mil motos, desfilaram 3 mil. Dos quase 650 mil carros desfilaram 100 e de uma população de 1 milhão de pessoas estiveram apenas 10 mil.

Sexta:

O Governo do Estado disponibilizou para hoje o pagamento de todos os servidores estaduais. O depósito da SAD foi de R$ 527,6 milhões. Na terça-feira, o governador mandou depositar 1ª parcela do 13° salário de todos os servidores. O dinheiro estará disponível para saque na quarta-feira.

Sétima:

O prefeito de Chapadão do Sul João Carlos Krug, entrevistado por mim na manhã de hoje na FM-101.9, foi o vencedor do XI PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR. A premiação foi realizada em Brasília-DF na terça-feira. Chapadão foi o único município brasileiro a receber dois prêmios.

Oitava:

Extração da megasena ontem não teve acertadores. Dezenas sorteadas: 7, 26, 31, 38, 46 e 58. Prêmio para amanhã (sábado) será de 43 milhões. Esta semana foram “três” extrações. Façam suas apostas.

Nona:

Rota de colisão: o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) andou alfinetando o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), mas o fez de forma elegante, isto é: sem dizer o nome. O governador disse não aceitar mais os “mimimis” e “rami-ramis” do adversário, e deixou nas entrelinhas que: daqui pra frente, bateu levou.

Décima:

A família Acevedo do Paraguai está atravessando seu inferno astral. Primeiro foi o assassinato de José Carlos Acevedo. Agora foi o fim do matrimônio do governador Ronald Acevedo. Os jornais paraguaios noticiam que “Carolina Yunis, atual prefeita de Pedro Juan Caballero deixou o marido para se casar com Pinchi, sua fiel secretária”. Olha o diabo na casa do terço…

Ela deixou dele

Chicotadas do dia!

A dona de casa Luciene Valentin (39) moradora em S. Vicente-SP, fez uma macarronada “al dente”, mas ao espalhar o molho de tomate Pomarola fabricado pela Cargil sobre a massa, constatou que dentro da caixa havia a carcaça “de um rato ou um morcego”. A fabricante disse que a massa disforme “pode ter sido formada por bolor ou armazenamento inadequado”. Para essas reclamações de consumidores que sempre são rebatidas como se o cliente nunca tivesse razão, a nossa dupla tripla chicotadas da semana.

