Quarta-feira, 13 de julho de 2022.

Hoje é o Dia Mundial do Rock.

Em nome da NISSAN FRONTIER caminhonete com DNA japonês e do BR Agrobank o primeiro banco digital de MS: abra já a sua conta, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

Primeira:

Segunda-feira o pré-candidato Eduardo Riedel visitou a ADEPOL e a presidente da entidade Dra. Aline Cinoti declarou ser ele um excelente administrador e um exemplo a ser seguido. Em seguida a Adepol cerrou fileiras com o candidato.

Segunda:

Pela primeira vez em 20 anos o Euro desvalorizou frente ao dólar. Isso demonstra que a Europa está em crise, particularmente depois que a Rússia fechou o gasoduto que abastece países europeus.

Terceira:

Prefeitura de Jardim depositou hoje a 1ª parcela do 13° salário. O dinheiro já está disponível na conta para saque. Parabéns à prefeita Cleidiane Matzenbacher pela sua excelente administração.

Quarta:

A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes comemora hoje 100 dias de sua administração. Ela reuniu a imprensa numa coletiva em um ônibus que está percorrendo as obras que estão sendo realizadas.

Quinta:

A festa junina da SEMED acontecida sábado no Nipo-Brasileiro desta Capital está considerada como a melhor já realizada nos últimos anos. A secretária de Educação Alelis Gomes e equipe deram um show de organização do evento. Muita gente já torcendo para a próxima festa.

Sexta:

A polícia paraguaia prendeu Rony Ayala Benitez, vulgo “Alemão” assassino do prefeito José Carlos Acevedo. Outros três pistoleiros já estão identificados: Rodney Ariel Rivarola (29); Riky Javiér Báez Gonzáles (25) e Alan André Baéz Gonzales (23). Todos estão sendo procurados vivos ou mortos.

Sétima:

O partido “União Brasil” liderado pela pré-candidata a governadora Rose Modesto, vai mesmo descartar Sérgio Harfouche para abrir espaço ao pré-candidato e ex-ministro da Saúde Luiz Mandetta. Dizem que a diferença entre Harfouche e Mandetta é a seguinte: o primeiro tem desempenho de fusquinha. O segundo de Ferrari.

Oitava:

Falando em “União Brasil: O partido estará fazendo sua convenção no próximo dia 22. O vice de Rose está entre: o vice-governador Murilo Zauith ou o empresário Sérgio Murilo (PODEMOS).

Nona:

Na internet o vídeo de uma mulher moradora em Brasilândia maltratando um leitão ferido a facadas está horrorizando os internautas. Ela diz que tem coragem para matar qualquer homem como se mata um porco. A cena animalesca tem levantado protestos contra a mulher sanguinária.

Décima:

Com a volta de João Cesar Matogrosso à vereança, quem perdeu a vaga foi Ademir Santana que virou cabo-eleitoral do dono do cargo. Sua esperança é que João César se eleja para ele voltar à vaga. Se isso não acontecer vai dependurar as chuteiras.

Chicotadas do dia!

O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra (32), que estuprava mulheres parturientes já está no presídio. Outras vítimas desse monstro estão aparecendo na Delegacia da Mulher em S. João do Meriti-RJ, dizendo que também foram estupradas. Já são 6 vítimas até agora. Esse vagabundo merece mofar na cadeia mesmo com a frouxidão das leis brasileiras. Além da cadeia vai à ele a nossa dupla-tripla chicotadas.

Aniversariantes!

Licínio Bossay; Tádea Buainain Thomazi; Des. Do TJMD Dr. Luiz Claudio Bonassini; Marcela Rodrigues; Marisa Sabino; Renata Martins de Castro Luz; Thielly Vilalba; Marta Tomaz e Jane Senziane.

Nossos bons e queridos amigos:

Irene: revendedora de perfumes na Mata do Jacinto; Érica Espíndola: cantora; Ulisses do MDB; Márcia Scherer: publicitária; Edigar Lima: vereador de Figueirão e ouvinte da Difusora-FM; Pr. Bremmer Klaus: de Chapadão; Willinha Maksoud: vereador; Jornalista Moisés Palácio: direto de Recife-PE; Ellem Malfará: Assessora da pré-candidata Luciana Azambuja; Tatiane Bortolin: da LTB Transportes.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.