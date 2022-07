Quarta-feira, 27 de julho de 2022.

Hoje é o Dia do Pediatra.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Quarta-feira, dia de novenas poderosas em nossa Capital. A do Pe. Zé Maria no Santuário do Bom Jesus e a de N. Sra. Do Perpétuo Socorro na Afonso Pena. Compareçam e prestigiem.

Segunda:

Hoje é dia de megasena com prêmio magrelo de R$ 3 milhões. A ganhadora de sábado passado levou pouco mais de 13 milhões com uma aposta única em Niterói-RJ.

Terceira:

Pré-candidato a governador Marquinhos Trad (PSD) chegou de Coxim com a esposa Tatiane e em contato com nossa redação confirmou: É candidato e será confirmado na convenção do partido sábado (dia 30) às 9 horas da manhã no Clube Nipo-brasileiro.

Quarta:

Dia 5 de agosto, das 10 às 13 horas, na Av. Ministro João Arinos (sede do PSDB) acontecerá a convenção do PSDB confirmando o pré-candidato Eduardo Riedel como candidato a governador do estado.

Quinta:

Também no dia 5 de agosto acontecerá a convenção do MDB que confirmará o ex-governador André Puccinelli como candidato do partido ao governo de Mato Grosso do Sul, Será às 9 horas no Clube Nipo-Brasileiro.

Sexta:

Ainda no dia 5 de agosto acontecerá a convenção do PRTB que confirmará a candidatura do deputado Capitão Contar ao governo do Estado. Será no Grand Park Hotel a partir das 18 horas.

Sétima:

O PT fará convenção dia 30 confirmando o nome da advogada Gisele Marques como candidata a governadora de MS. Será às 8:30hs na Câmara Municipal de Campo Grande. O partido também confirmará Tiago Botelho como candidato ao senado.

Oitava:

E a previsão de que Jerusalém seria invadida por discos voadores, extraterrestres e demais raças alienígenas não passou de blefe e virou gozação. A imprensa israelense chegou brincar com a hipótese de ter acabado a gasolina das naves.

Nona:

Saiu a 3ª condenação de Jamilzinho Name: 6 anos por organização criminosa. O policial Everaldo Monteir de Assis foi absolvido da acusação de ajudar grupo de extermínio. A sentença é do juiz Dr. Roberto Ferreira Filho da 1ª Vara Criminal de Campo Grande e saiu no Diário Oficial de Justiça de ontem.

Décima:

Multada em 150 mil cada: Consórcio Guaicurus, Prefeitura de Campo Grande e Agetran por desobedecer a medidas de segurança e prevenção contra covid-19 nos transportes coletivos.

Chicotadas do dia!

Dona Balbina Geralda de Carvalho estava internada dentro de um banheiro na UPA do bairro Universitário. Depois da denúncia que fizemos ela foi transferida às pressas para a enfermaria. No CEM – Centro de Especialidades Médicas as lâmpadas estão queimadas e as portas deterioradas. Insulina injetável está sendo regulada e entregue apenas para idosos acima de 70 anos. Isso é uma pouca-vergonha e merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia:

