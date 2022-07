Sexta-feira, 29 de julho de 2022.

Hoje é o Dia do Batom

está no ar mais uma edição do seu:

PLANTÃO DE POLÍCIA.

Primeira:

O Dr. Odilon de Oliveira criticou a criação de uma linha direta para receber denúncias contra o pré-candidato Marquinhos Trad, afirmando que se trata de uma perseguição do governo estadual contra o pré-candidato.

Segunda:

Confirmado: A dra. Viviane Orro, esposa do deputado estadual Felipe Orro, será a vice do pré-candidato Marquinhos Trad. Ela será oficializada na convenção do PSD de sábado. O nome dela foi anunciado pelas “10 Mais” há quase 20 dias atrás. Deu a lógica.

Terceira:

O João Lenon morreu crivado de balas na noite de ontem numa Conveniência na rua dos Topógrafos no Jd. Canguru. Foram mais de 20 tiros contra a vítima. Dizem que João era um camarada “gente fina”, mas segundo testemunhas: “estava metido em coisas erradas”.

Quarta:

Pesquisa Datafolha de ontem para a Presidência da República, feita com 2.566 eleitores em 183 cidades, e registrada no TSE sob o n° Br-01192/2022, mostrou o seguinte resultado: Lula 47%; Bolsonaro 29%; Ciro Gomes 8% e Simone Tebet 2%. Essa é a primeira amostra depois das convenções nacionais dos partidos.

Quinta:

A Petrobras reduziu novamente o preço da gasolina nas refinarias. O desconto foi de R$ 0,15 centavos. Agora é cuidar para ver se o desconto vai chegar aos consumidores brasileiros.

Sexta:

A temporada de convenções entrou na reta final. São 7 os candidatos a governadores de MS: Eduardo Riedel (PSDB); André Puccinelli (MDB); Marquinhos Trad (PSD); Rose Modesto (UB); Gisele Marques (PT); Adônis (PSOL) e Cap. Contar (PRTB).

Sétima:

Megasena de sábado terá prêmio “gorducho” de R$ 22 milhões. Ela está acumulada desde quarta-feira quando saíram as seguintes dezenas: 14, 33, 41, 42, 44 e 55. O valor está alto devido à extração de final 5. Aposta simples R$ 4,50 até as 18 horas de MS.

Oitava:

A morte da pecuarista Andréia Aquino Flores, assassinada ontem em sua casa num condomínio de luxo nesta Capital continua sendo investigada pela polícia. A empregada da casa -que está presa – tem diversas passagens policiais. A dona de casa pode ter sido morta antes dos assaltantes terem invadido sua residência.

Nona:

Voltando ao caso da pecuarista assassinada: ela teria sido namorada de um traficante que já foi morto em Ponta Porã e teria problema com alcoolismo.

Décima:

Reinaldo Azambuja foi classificado nacionalmente como o governador que mais cumpriu promessas de campanha. É recordista em 1° lugar. Conseguiu realizar 70.83% das promessas. Abaixo dele ficaram os governadores do Ceará (68.42%). Mato Grosso (59.26%) e o Amazonas (58.24%). A notícia positiva sobre o governo de nosso estado merece destaque e nosso governador merece aplausos.

Chicotadas do dia

O Bill Gates Pantaneiro não vai cumprir nenhum serviço à coletividade; Não vai pagar multa de 200 mil reais e nem vai devolver R$ 30 milhões desviados do Detran-MS. O processo venceu e quem saiu ganhando na malandragem foi o famoso João Roberto Baird. Esse é o Brasil que ninguém quer. Merece nossa dupla-tripla chicotadas.

