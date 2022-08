Sexta-feira, 5 de agosto de 2022.

Hoje é o Dia Nacional da Saúde.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Começa hoje e vai até domingo no Armazém Cultural o Festival da Carne de MS com a melhor experiência gastronômica e cultural que você jamais experimentou.

Segunda:

Bolsonaro que sempre se esquivou de assumir publicamente seu apoio a Eduardo Riedel, usou ontem a convenção do PL para declarar seu apoio ao pré-candidato. O vice de Riedel será mesmo o Pastor Marcos Vitor da Igreja Sara Nossa Terra, de Dourados.

Terceira:

Sergio Harfouche montou o “Bloco do Eu Sózinho”. Vai continuar no AVANTE apesar do rompimento com o PODEMOS e UB que optaram pela candidatura ao senado do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Teimoso, Sérgio mantém sua candidatura ao senado apoiando a reeleição de Bolsonaro, contrariando o partido onde Janones já declarou apoio ao Lula.

Quarta:

Pesquisa do NOVO OBRAPE, com 2,1 mil entrevistas em 28 cidades, registrada no TSE n° MS-02567/2022 e BR-00672/2022 para governador: ESTIMULADA: Puccinelli 23.8%; Marquinhos Trad: 17.8%; Riedel: 14.3%; Rose Modesto 14.1%; Contar: 8%; Gisele do PT: 1,7% e Adonis Marcos: 0.1%.

Quinta:

Pesquisa contratada e paga pelo PRTB, partido do Cap. Contar, registrada na Justiça Eleitoral n° MS-03730/2022, com 800 eleitores entre os dias 29 de julho a 2 de agosto, trouxe os seguintes resultados: ESTIMULADA: Puccinelli 23%; Marquinhos Trad: 19% Contar: e Rose Modesto com 12%; Riedel: 9%; Gisele do PT: 3%; Adonis Marcos 1%. Margem de erro 3.5% para mais ou menos. A pesquisa custou R$ 33.600 reais.

Sexta:

Choveram cumprimentos à escolhida pré-candidata a vice do MDB Dra Tânia Mara Garib. A fatimassulense é amiga de André Puccinelli da chamada “velha guarda”. Conversei com ela ontem à noite. Está feliz em poder participar. Será efetivada como vice de André na convenção de hoje.

Sétima:

Geraldo Resende corre o risco de ser impugnado pelo Ministério Público Eleitoral porque sua exoneração da Secretaria de Saúde do Estado saiu um mês atrasada. O prazo máximo era 2 de julho. Seu desligamento saiu quase um mês depois. Outro que está fora da disputa é o locutor Miltinho Viana.

Oitava:

Bacanas que conseguiram se nomear e receber do Proinc vão ter que vomitar o que receberam porque nunca trabalharam, e responderão a processos na Justiça Federal. Entre os “fantasmas”: um engenheiro playboy que dizia ter uma Lamborghini, uma ‘digital influencer’ e até a neta de influente e renomado fotógrafo. A prefeitura liberou o link dos nomeados no site.

Nona:

Falando em homologações de candidaturas, hoje o Partido Progressista homologa as candidaturas do pré-candidato a federal Waltinho Carneiro e da pré-candidata ao senado Tereza Cristina. Essa é uma dobradinha do tipo “Pelé e Pepe” na época que o nosso Santos era uma Seleção Brasileira.

Décima:

Na convenção do MDB só deu Carlos Bernardo. O empresário chegou para concorrer e ganhar. Dizem que locou 70 veículos para atender todo o estado, 5 caminhonetes para seus coordenadores e seus dois aviões. Carlos é estreante na política, CEO do Curso de Medicina da UCP no Paraguai, com 11 mil alunos. Vai atuar nas áreas da Educação, Saúde e geração de empregos.

A CLARO lançou dívidas fantasmas em clientes alegando que compraram novos números telefônicos sem que nunca tivessem comprado. Como todas as compras via telefone são gravadas a operadora não tem provas contra os clientes e vai ter que acabar pagando o dobro daquilo que acusam, além de ações por danos morais. A ladroagem da CLARO está com seus dias contados. Para essa operadora a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

