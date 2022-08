Sexta-feira, 12 de agosto de 2022.

Hoje é o Dia Internacional da Juventude

A campanha do PSDB parece que encontrou um sério obstáculo no segundo maior colégio eleitoral do estado: O vice Barbosinha. Ele “broxou” políticos da cidade ao virar vice de Eduardo Riedel.

Na campanha política para a prefeitura de Dourados as agressões tucanas abriram fissuras e lacunas intransponíveis. Agora com Barbosinha vice na chapa de Riedel políticos douradenses estão com um pé atrás com o candidato governista.

Amanhã – 13 de agosto – se vivo estivesse o saudoso ex-governador Dr. Pedro Pedrossian faria 94 anos. O “Homem de Miranda” tem hoje debutando na política seu neto Pedrinho Pedrossian pré-candidato a deputado estadual que está debutando na vida pública.

Sepultada hoje o corpo da Sra Tília Henriqueta Guizzo Couto, esposa do falecido Cel. Couto, um homem da lei que morreu brutalmente assassinado. Ela criou 6 filhos, netos e bisnetos. Foi uma mulher corajosa e empreendedora. Que Deus a tenha.

Segunda-feira é dia de festa em Aquidauana. A cidade sob a administração do prefeito Odilon Ribeiro, cresceu, se embelezou e progrediu. Haverá um desfile Cívico e outras festividades. A revista “Boca do Povo” estará presente em edição especial.

A Câmara Municipal de Campo Grande não vai permitir CPIs que visam apenas firulas políticas nesta época eleitoral. Carlão não é contra e nem a favor, mas não quer transformar o plenário da Casa em palanque político. Parabéns!

O delegado Cléberson, prefeito de Costa Rica, pediu afastamento do cargo para mergulhar de cabeça na campanha política na sua região. Por lá o PSDB precisa ser turbinado e o prefeito virou uma espécie de “abre alas” para a campanha de Eduardo Riedel.

Comenta-se que uma campanha publicitária inquisitiva vai usar a mesma técnica da campanha contra o Alcides Bernal nas redes sociais do tipo: O governador asfaltou estradas. E o Marquinhos…? Esse é o chamado ‘benchmarketing’ que promete comprarar o que um fez e o outro deixou de fazer.

A Petrobras reduziu em 22 centavos o preço do diesel nas refinarias, mas até esse desconto chegar aos consumidores galinha vai criar dentes e elefante vai criar asas.

Uma carta enviada ao Papa Francisco para que ele reconhecesse o “Dia da Padroeira N. S. do Perpétuo Socorro em Mato Grosso do Sul” lei criada pelo ex-deputado Dr. Paulo Siufi, demorou 5 anos para ser respondida. Qualquer comparação da ligeireza do ato na Santa Sé e o Correio da Assembleia Legislativa de MS não é mera coincidência.

Sérgio Luiz Nunes da Silva que escapou da morte na manhã de ontem quando tentaram executá-lo a tiros de fuzil por dívida de drogas, sendo ferido na coxa e no abdômen, foi internado na Santa Casa e está bem e recebeu alta. Agora ou ele paga, ou…

Comenta-se que fazendeiros e pessoas do agro se juntaram para fazer uma doação individual de 5 mil reais para a caixinha da campanha de Bolsonaro. Enquanto o dinheiro rola solto, eis que tem crianças de escolinha pintando com ‘toquinhos de lápis’ sem que ninguém se preocupe em doar uma caixa de lápis de cor. Isso merece nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Júlio Martins; Adriana Buytendorp; Nosso querido Dr. Marcos Tiguman; Rogério Gonçalves; D. Gilda Maria: ex-primeira dama de MS; Gisele Bispo Serra; Júlio César Brandão Coelho; Helinho Mandetta Neto; Onofre Gomes; Ângela Aristimunha; Patrícia Araújo e Danielle Camargo.

Tavane: assessora parlamentar da deputada Mara Caseiro; Carlos da Drogaria Dutra; Tomaz: o barbeiro do Nova Lima; Abelha: pré-candidato a deputado estadual; Dri Silva: pré-candidata a deputada; Isa Santos: pré-candidata a deputada; Delegado Cleverson: de Costa Rica; Prefeito Odilon Ribeiro: de Aquidauana; Padre Antônio Pádua: de Brasilândia; Pedro Caravavina: pré-candidato a deputado; Dra. Maria José Maldonado: pré-candidata a deputada federal; Zé da viola pré-candidato a deputado federal; Dr. Flavio Renato Rocha Lima; Rodolfo Nogueira: o “Gordinho do Presidente”.

