Sexta-feira, 5 de setembro de 2022.

Hoje é o Dia da Amazônia.

Faltam 27 dias para as eleições.

está no ar mais uma edição de AS '10' MAIS.

Primeira:

O Tribunal Regional eleitoral determinou que o blogueiro Dante Filho apague falso vídeo contra o ex-prefeito Marquinhos Trad. Caso desobedeça a multa será de 10 mil reais por dia.

Segunda:

Candidata a deputada federal Pastora Dani pegou um tema atual e da maior relevância entre suas propostas: A Br-262 trecho Corumbá/Três Lagoas. A estrada se transformou num perigo para quem dela faz uso, matando diariamente pessoas devido ao grande tráfego e nenhuma estrutura.

Terceira:

Hoje vai acontecer no Grand Murano Buffet às 18:30 um encontro fantástico reunindo: Marquinhos Trad, Lídio Lopes, Tereza Cristina, Fábio Trad, Prof. Riverton e outros. O encontro promete ser um salseiro. Vá e confira.

Quarta:

Delcídio do Amaral está livre, leve, solto. Conseguiu anular todas as acusações judiciais contra si e é candidato a Câmara Federal pelo PTB. Está feliz e radiante, afinal, a justiça que ele tanto esperava chegou a tempo de deixá-lo concorrer ao cargo livre de qualquer acusação.

Quinta:

Um “riquinho” usando um Mini Coper e fazendo malabarismo no trânsito de S. Gabriel D’Oeste, atropelou e matou um jovem de 21 anos, mandou uma jovem para o hospital e outro jovem teve que ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Pra variar o nome do bêbado irresponsável não foi liberado, mas ele está preso.

Sexta:

O “Grito da Independência” promete. Os partidos de esquerda prometem fazer um movimento daqueles que o “Grito dos Excluídos”. Dizem que vão colocar uma “azeitona” na empadinha do Bolsonaro. É ver pra conferir.

Sétima:

Com a eleição polarizada entre Puccinelli e Marquinhos Trad para governador no MS a pergunta é: “Quem vai vencer? Analista amigo meu é categórico em dizer que “O vencedor será quem tiver menos pecado e mais garrafas pra trocar”.

Oitava:

Ovo de galinha virou o vilão da inflação. As granjas descartaram as poedeiras. O produto escasseou no mercado e a dúzia está custando 10 reais ou até mais. Os donos de granjas estão sorrindo à toa, em compensação o pobre que havia substituído a carne pelo ovo agora está racionando a mistura.

Nona:

Resultado da megasena de sábado foi o seguinte: 8, 17, 49, 51, 52, e 53. 97 fizeram a quina e 6.665 fizeram a quadra. Prêmio acumulado para quinta-feira, concurso 2517: R$ 60 milhões.

Décima:

Casal de brasileiros mortos nos Estados Unidos no estado de Massachusetts era de Votuporanga-SP. A princípio a polícia de lá trabalhou com a possibilidade de assalto, mas a versão é de que houve uma briga entre o casal, alguém matou alguém e se suicidou.

Chicotadas do dia!

Panfleto impresso atribuído e distribuído pela vereadora Camila Jara denunciado agora no TREMS. A vereadora – candidata a deputada federal pelo PT – teria mandado fazer um impresso colocando na contracapa a Sargento Betânia que do Bolsonaro pedindo voto para o Lula. Esse tipo de terrorismo panfletário merece dupla-tripla c chicotadas do dia.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.