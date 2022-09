Sexta-feira, 09 de setembro de 2022.

Hoje é Dia do Médico Veterinário.

Faltam 23 dias para as eleições.

Em nome da NISSAN FRONTIER: caminhonete com DNA japonês, e do BR AGROBANK: primeiro banco digital de MS, está no ar mais uma edição de

AS ‘10’ MAIS.

Primeira:

A boa de ontem foi a visita do candidato a governador Eduardo Riedel em Pedro Gomes. Ele foi acolhido com carinho e festa pelos produtores da agricultura familiar. Recebeu até uma cesta com produtos artesanais da produtora Juliana Trombini. Parabéns!

Segunda:

A Justiça Eleitoral impugnou as candidaturas de Sérgio Raimundo Harfouche, Miltinho Viana, Tiago Vargas e Carlos Bernardo. É a 3ª vez que Harfouche tenta ser candidato e não consegue. Ele já pode pedir música no Fantástico.

Terceira:

Pedida também a impugnação da candidata ao senado Tereza Cristina. Ela foi a inauguração de obra e usou avião da FAB. Também aguardam julgamento na Justiça Eleitoral: Rose Modesto e Magno Souza.

Quarta:

Carlos Bernardo reuniu com seu “staf” e foi aconselhado a recorrer em Brasília da decisão da Justiça Eleitoral que impugnou sua candidatura. A decisão do candidato foi recebida com respeito e aplausos, mostrando sua fibra, tenacidade e persistência.

Quinta:

Delegacia das Moreninhas começou funcionar 24 horas. Foi uma decisão necessária e inteligente. Nos finais de semana as ocorrências são inúmeras. Nas Moreninhas deveria ser criada mais uma delegacia para dar vazão aos procedimentos.

Sexta:

A morte da Rainha Elizabeth II pegou muita gente de surpresa. Ela ficou pouco tempo doente e fez a passagem. O mundo ficou surpreso com a rapidez da partida da rainha. O novo rei da Inglaterra agora é Charles III.

Sétima:

Estourado um esquema de venda de carros roubados e furtados no Brasil que estavam sendo levados para o Paraguai e de lá para a Bolívia onde eram transformados em cocaína, crack e outras drogas. A polícia acredita que em 1 ano foram mais de “duzentos” carros movimentados pelo esquema, gerando para o crime organizado um faturamento de mais de 6 milhões de reais.

Oitava:

Em Jaraguari a prefeitura contratou uma empreiteira para fazer uma quadra coberta. Veio um “ventinho” e a estrutura foi ao chão. O Ministério Público deverá acionar o CREA-MS para fazer uma análise do material empregado na obra que nem aguentaria um assoprão do mais fracote lobo-mau.

Nona:

Dados da Secretaria de Infraestrutura estadual denunciam que por dia são mortos atropelados nas estradas que cortam o Pantanal sul-mato-grossense cerca de 50 animais como: tatu-peba, cachorro-do-mato, siriemas, etc. Engraçado que na estatística não apareceu nenhum animal da raça humana que morrem aos montões em acidentes e atropelamentos.

Décima:

Uma nova rodada da pesquisa Datafolha para presidente deve ser divulgada na noite de hoje. O último levantamento mostrou estabilidade após o começo do horário eleitoral e do primeiro debate entre presidenciáveis. A pesquisa começou a ser feita ontem e será finalizada na hoje. Será a primeira pesquisa depois do 7 de setembro para medir a intenção de voto e a avaliação da gestão Bolsonaro.

Chicotadas do dia!

População campo-grandense reclamando do abandono das ruas dos bairros desta Capital. Lixo, sujeira e buracos. Campo Grande está exibindo um ar de abandono sem a conservação necessária. Para esse comportamento onde se registra a ausência de zelo que tem desgostado a população a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Cláudia Saliba; Jackeline Akeme Nobu; Dr. Rubens Bossay; Márcia Maria; Ary Alves; Diva Santos; Donizeth Menezes; Aline Verônica Silva; Marluce Pereira da Silva; Maria Helena Brancher; nossa querida Sandra Paula Ramos Arruda; Lígia Mourão e nosso amigo Josceli Pereira.

Nossos bons e queridos amigos:

Tenente Nantes candidato a deputado estadual pelo PL; Rejane Monteiro da AGEMS; Funcionários da CASSEMS: Rayane, Mikaela, Gustavo, Tatiane e Adriane; Querida Pra. Daniele de Aquidauana: candidata a deputada federal pelo PSDB; Eraldo do Los Angeles e nosso querido Tio Edmilson – o Gambá – da Secretaria de Obras.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.